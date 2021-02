Online rendelés toplista: sajtburger, sült krumpli, hamburger

Volt, aki napi kétszer rendelte házhoz kedvenc ételeit, de olyan netpincérező is akadt, aki a bevásárlását is szinte csak online intézte a tavalyi évben. Tavaly minden felfordult: az örök kedvenc hasábburgonya helyét a sajtburger vette át a képzeletbeli dobogó tetején. A desszertek között továbbra is a somlói galuska a favorit, de menő a tiramisu és palacsinta is.

A tavalyi évben összesen több, mint 2000 étterem és üzlet jelezte a netpincérhez való csatlakozási szándékát. Mára már országszerte több mint 4500 partnerrel várja a cég másfél milliós megrendelői bázisát - közölte a NetPincér. Új frontot nyit a világhírű házhoz szállító cég Míg 2019-ben 336 házhoz szállítással tartotta a rekordot a legaktívabb felhasználó, addig 2020-ban ezt a számot az egyik megrendelő nemcsak elérte, de meg is duplázta összesen 687 rendeléssel. A netpincérezők sokszínűségét mutatja, hogy volt, aki tavaly a változatosság jegyében összesen több, mint 150 különböző partner kínálatát próbálta ki. A változatosságot kedvelő rendelők mellett persze akadtak hűséges típusok is, így például olyan, aki egész évben egyetlen helyről rendelt csaknem 200 alkalommal. Akadt felhasználó, aki az év során összesen 323 alkalommal rendelt hamburgert, egy rajongó netpincérező 176 alkalommal sushizott, egy másik top rendelő pedig 166-szor tett pizzát a kosarába az év során. A NetPincér felületén a bevásárlást is lehet intézni több, mint 200 üzlet, valamint a cég saját üzletláncának, a NetPincér marketnek köszönhetően. Az egyik felhasználó olyannyira kihasználta a gyors online bevásárlás lehetőségét, hogy tavaly 200 alkalommal cserélte a sarki közértet NetPincér rendelésre, összesen több, mint 1 millió forint értékben. Magasabbak voltak a borravalók karácsonykor Augusztus óta lehetőség van a NetPincér GO rendelések esetében online borravaló adására is, amelyet egyre szívesebben használnak ki a magyarok. A bevezetés óta átlagosan 214 Forint országosan a borravaló mértéke. A városokat tekintve nagyvonalúságban első helyen áll Kaposvár, őket követi Eger és Székesfehérvár, Salgótarján és Budapest. Karácsonykor adakozóbbak voltak a fogyasztók: az ünnepek alatt átlagosan 20 százalékkal több borravalót adtak a futároknak. Országos átlagot számolva a NetPincér GO rendelések a tavalyi évben 28.45 perc alatt értek ki a felhasználókhoz, nem számítva ebbe az előrendeléseket. Tavaly az alkoholrendelés is népszerű lett, már április-májusban is 50 százalékkal többen szereztek be alkoholt online rendeléssel, majd ez az arány a korlátozások feloldásával némileg csökkent, november-decemberben azonban ismét elérte a tavaszi szintet. A legnépszerűbb tétel a sör volt, ezt követte a bor és pezsgő, a whiskey, a vodka, valamint a gin. A korlátozások első hullámában megugrottak a reggeli - így a kávé - rendelések is, és ez a tendencia azóta is folytatódik. Míg 2019-ben a három leggyakrabban rendelt étel a hasábburgonya, a gyros és a hawaii pizza volt, 2020-ban átrendeződött a mezőny és átvette a vezetést a sajtburger, a hasábburgonya a második helyre szorult, a harmadik helyen pedig a hamburger áll, majd a gyros és a hawaii pizza következik. A desszertek terén még mindig hódít a somlói galuska, azonban tavaly a tiramisu volt a második legnépszerűbb édesség a palacsinta helyett.