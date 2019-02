Online ékszerüzleteket ellenőriztek: íme, az eredmények

Online ékszerüzleteket ellenőrzött a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ), tapasztalataik alapján nagyon vegyes a fogyasztóvédelmi előírások szerepeltetése a weboldalakon.

A vállalkozás nevének és a székhely postai címének közlésével kapcsolatos jogszabályi előírásoknak az ellenőrzött webáruházak teljes mértékben eleget tettek. A vállalkozásokat illető alapadatok, úgymint a cégnév és a székhely postacíme minden esetben elérhetőek voltak a honlapokon, ezen

kívül telefonszám, emailcím is olvasható volt - állapította meg a FEOSZ.

Az előírások szerint tájékoztatni kell a fogyasztókat az őket megillető tizennégy napos indokolás nélküli elállási jog gyakorlásának lehetőségéről,

határidejéről, feltételeiről. Az indokolás nélküli elállási jogról szóló tájékoztatás körében a fogyasztóvédők tapasztalatai már nem ennyire pozitívak, hiszen volt olyan cég, amely esetében semmilyen fogyasztóvédelmi előírással nem találkoztak a weboldalon, így az teljes mértékben alkalmas a fogyasztói jogok és

érdekek csorbítására.

Ugyanakkor találtak olyan webáruházat is, ahol még az is szerepelt a vásárlási feltételek között, hogy a forgalmazott ékszerek, testékszerek nem minősülnek higiéniai terméknek az anyaguk miatt, tehát ezek esetében is jogosult az indokolás nélküli elállási joggal élni a fogyasztó. Ez azért nagyon fontos, mert egyre több vállalkozás kíván mindenféle indokkal kifogásokat keresni, hogy ne kelljen visszatéríteni a vásárló részére a kifizetett összeget. Így például matracok, bútorok esetén is több esetben arra hivatkoztak a vállalkozások, hogy azok higiéniai termékek lennének.

A békéltető testületeket illető kötelező információk körében azt találták, hogy a korábbi tapasztalatokhoz képest sokkal szélesebb körű tájékoztatást igyekeznek adni a vállalkozások, de azért még mindig akadnak hiányosságok. Érdekes azonban, hogy a testületek eljárásában érvényesülő, és vállalkozásokat terhelő együttműködési kötelezettségről korábban egyáltalán nem találtak tájékoztatást, ami most viszont több tesztelt webáruháznál teljesen rendben volt.

Vegyes volt a kép az online vitarendezési platformról szóló tájékoztatás körében, hiszen a teljeskörű tájékoztatástól, a kizárólag az elérhetőség szerepeltetésén át addig, hogy ezt egyáltalán említik, minden előfordult. Fontos lenne pedig pár mondatban a platform funkciójáról is szót ejteni, hogy minél többen megismerhessék azt - írják a fogyasztóvédők.

A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek kapcsán is informálni kell a fogyasztókat. A konkrét termékkört nézve tudni kell, hogy 10 ezer forint feletti vételárú ékszerekre kötelező jótállás vonatkozik. A legtöbb honlapon megfelelő a tájékoztatás az igényérvényesítés módjáról, határidejéről, de voltak olyan weboldalak, ahol semmilyen információ nem található ezekről a szabályokról.



Több weboldalon egyáltalán nem volt semmilyen tájékoztatás a fogyasztóvédelmi előírásokról. Igaz, hogy nem kifejezetten az átlagfogyasztó számára is egyértelműen kitűnő webáruházak voltak, hanem működő üzletek weboldalai, azonban a honlapokon feltüntették a telefonos vagy e-mailes megkeresés/rendelés lehetőségét, ahogy a konkrét termékeket is vételárral együtt. A tesztbe ezek a weboldalak nem kerültek bele, de

fontos lenne mindenki számára tisztázni, hogy a jogszabály szerint távollévők között kötött szerződésnek minősül a telefonon, e-mailen

kötött szerződés is - hangsúlyozza a FEOSZ közleménye.