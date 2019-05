Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán: nem mindegy, mi történik Brüsszelben és Európában

Magyarország arra fordítja az erejét, hogy erősítse a közép-európai együttműködést, és mindenki jól jár, aki a magyarokkal együttműködik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a romániai Kerelőszentpálon.

A kormányfő beszédet mondott az UBM Feed Romania takarmánykeverő üzemének avatóünnepségén, a Maros megyei Kerelőszentpálon. Szerbiával és Szlovákiával már kiváló gazdasági együttműködést valósított meg Magyarország, de nem behozhatatlan a hátrány a magyar-román viszonyrendszerben sem - jegyezte meg a miniszterelnök, aki hozzátette, ha vannak vállalkozó kedvű beruházók, nagy lendületet kaphat a magyar-román gazdasági együttműködés.

Közép-Európa nemzetekből áll, és nem halasztható tovább annak felismerése, hogy ezek a népek sorsközösségben vannak, és vannak érdekek, amelyek összekapcsolják őket, ezért az együttműködés útját kell választaniuk. Cselekedni kell, "fel kell venni a kesztyűt", vállalni kell a versenyt, fejleszteni kell, és akkor az a távolság, amely a kommunizmustól nem szenvedő és a kommunizmust elszenvedő országok között van, sokkal gyorsabban csökkenhet - mondta.

Magyarországon a dolgok a gazdaság tekintetében ígéretesen alakulnak

- vélte Orbán. A miniszterelnök szerint infrastrukturális összeköttetések - autópályák és vasút - kellenek Magyarország és Románia között, ezekről tárgyalnak a román kormánnyal. Gyorsvasútra van szükség Bukarest és Budapest között, és ez Kolozsvárt is bekapcsolhatja a gazdasági vérkeringésbe - közölte. Orbán hangsúlyozta: ma csak egy beruházásról van szó, de számítani lehet a magyar kormányra a jövőben is, hogy további beruházások is megvalósulhassanak.

Nem mindegy mi történik Brüsszelben

A kormányfő arra is kitért, hogy fontos lesz a közelgő európai parlamenti választás, mert nem mindegy, mi történik Brüsszelben és Európában. Jó döntéseket kell hozni, és Brüsszelben is olyan vezetőkre, képviselőkre van szükség, akik kiállnak a magyar, a román és a közép-európai érdekek mellett - hangsúlyozta.

Orbán Viktor arra biztatott mindenkit, hogy menjen el szavazni, akarjon részese lenni Európának, és használja ki a lehetőségeket.

A szövetség

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke kiemelte: "a magyar kormány szövetségese közösségünknek" és az RMDSZ-nek, és ahol szövetség van, ott vannak közös ügyek, és közös sikerek születnek.

A célok és "a mi itteni megerősítésünk" mellett az eszközökben is egyetértés van. Folytatni kell, amit elkezdtek, dolgozni kell, figyelni kell egymásra és építeni kell a közösségek közötti bizalmat - vélekedett.

Minden nap választás előtt állunk, és nem tehetjük kockára, amit felépítettünk. Hinni kell, hogy lehetséges a népek és nemzetek együttműködése, a biztonság megteremtése és a jólét növelése - közölte.

Úgy látja, egy nemzet története a kis közösségek történetéből áll össze. Fontos, hogy identitásunkat biztonságban tudjuk, de szükség van közös cselekvésre, munkahelyekre, gazdasági sikerekre is, "különben elnéptelenedik az otthonunk" - fogalmazott.

Kelemen Hunor szerint sokféleképpen lehet tenni a megmaradásért, dolgozni a sikerért, hogy gyarapodjon a közösség, és az új munkahelyek teremtése az egyik ilyen mód, ezért ennek a beruházásnak is sok nyertese lehet.

Nagy hiba

Kerezsi Miklós, az East Csoport tulajdonosa arról beszélt, hogy nagy hibát követnek el azok az üzletemberek, akik Romániára a külföldön előállított termékek nagy felvevőpiacaként tekintenek, mert minden adottsága megvan az országban, hogy agrártermékekből és kiváló minőségű élelmiszerekből ne csak saját állampolgárait lássa el, hanem a tágabb régió meghatározó exportőre legyen. Modern, hatékony és világszínvonalú beruházásokat kell helyben megvalósítani, ezért fektettek be ők is itt - közölte.

Varga Ákos, az UBM Csoport elnöke szerint a három alapító cég példaértékű összefogással valósította meg Kelet-Közép-Európa legnagyobb takarmánykeverő üzemét, régi üzleti kapcsolatok és barátságok előzték meg a beruházást. Ez az üzem azt szimbolizálja, hogy egy magyarországi piacvezető cég a határon túlra exportálhatja tapasztalatait, tudását - fogalmazott. Hozzátette: köszönik az Eximbank segítségét, amelyet a beruházáshoz nyújtott.

Oprea Emanuel, az Oprea Avicom tulajdonosa úgy vélte, példát mutatnak ezzel a beruházással, ahogyan a különböző cégek összefogtak, és így olyan piacvezető technológiát hoztak ide, amellyel a romániai takarmánygyártók között fontos szerepet tölthetnek be.

Az UBM-csoport, az East Csoport és az Oprea Avicom tulajdonában levő UBM Feed Romania SRL a térség agrárszektorának kiemelkedő beruházását valósította meg Kerelőszentpálon. A 15 millió euró összértékű beruházás eredményeként az ország legnagyobb független (nem saját integrációba gyártó) takarmánykeverő üzemét hozta létre. Az üzem 30 tonna/órás és 220 ezer tonna/éves kapacitásával a régió egyik legnagyobb és Európa egyik legmodernebb technológiájával rendelkező takarmánygyártó létesítménye lett.