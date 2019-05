Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán Viktor a nemzeti nagytőkét és Csányi Sándort dicsérte

A Pick 150 éves története a legjobb bizonyíték arra, hogy a magyar nagytőkének a nemzeti érdekeket is szolgálnia kell - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a társaság fennállásának 150. és a Bonafarm csoport születésének 10. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen az MTI szerint.

Orbán Viktor szerint észnél kell lenni a gazdaságban is, ahol az látható, hogy amíg a kizárólag magyar tulajdonú vállalkozások az élelmiszeripari cégek 90 százalékát teszik ki és a foglalkoztatás 70 százalékáért felelnek, addig az ágazat árbevételének és nyereségének csak a fele kapcsolódik hozzájuk. A miniszterelnök ezért nemzeti érdeknek nevezte, hogy 2030-ra a magyar vállalatoké legyen a hazai élelmiszeripar árbevételének és nyereségének döntő hányada - írta az MTI.

Nemzeti érdek az is, hogy a tőkeerős magyar vállalatok átlépjék Magyarország határait. "Legyenek izmosak és erősek, használják ki a régió, Európa, de az egész világ gazdasági lehetőségeit is, amivel aztán Magyarországot gyarapíthatják" - véli Orbán Viktor.

A Picket soha nem a sikerbe belekényelmesedett emberek vezették, hanem olyanok dolgoztak érte korábban és ma is, akik tudták, tudják: a siker olyan dolog, amihez minden egyes napon hozzá is kell tenni valamit. Ennek szellemében állhatott talpra a gyár két világháború, gazdasági válságok, kommunista államosítás, majd a rendszerváltás után is - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor elárulta, azért figyeli a sikeres vezetőket, hátha tanulhat tőlük valamit, amit aztán felhasználhat a munkájában. A Bonafarm-csoport tulajdonosának, Csányi Sándornak a munkájában is hosszú ideje keresi a tanulás lehetőségét. Csányi Sándor "azon kevesek közé tartozik, akik tudják, hogy a rájuk dobott köveket nem érdemes visszadobni, okosabb, ha lépcsőt építünk belőlük. Ehhez persze idegrendszer, önfegyelem, ravaszság és türelem is kell - mondta Orbán, és hozzátette: azt látja, hogy minden felé hajított kő erősítette Csányi Sándort és előrébb vitte a cégeit.

Próbálom utánozni, hátha ez előrébb viszi Magyarországot, mert hát dobálnak itt is rendesen, mindig akad miből építkezni - fogalmazott Orbán Viktor.

A Bonafarm-csoport 2009 óta új lendületet adott Magyarország legpatinásabb cégének és olyan eredményeket tudhat magáénak, amelyek előtt illendő kalapot emelni. "Harminc év telt a szocializmus végórája óta és itt van egy modern, innovatív magyar tulajdonú vállalatcsoport, amely már most túlnőtt az ország határain. Régóta vártunk már egy ilyen cégre a magyar élelmiszeriparban" - idézte Orbánt az MTI.

100 milliárdnyi beruházást terveznek

Csaknem 100 milliárd forintnyi hatékonyságjavító és kapacitásbővítő beruházást tervez a Bonafarm Zrt. 10 éven belül - jelentette be Csányi Attila vezérigazgatója az MTI szerint. A Pick új szalámigyára mellett az épülő állattartó telepektől és vágóhidaktól további piacszerzést vár, és abban bízik, hogy a vállalatcsoport hosszabb távon visszaszerzi a magyar élelmiszeripar hagyományos felvevőpiacait a határon túl is. A 2009-ben létrejött, budapesti székhelyű Bonafarm Zrt. a hozzá tartozó vállalatoknak nyújt menedzsmentszolgáltatásokat. A csoport tagja a Pick Szeged Zrt.-n kívül a Bóly Zrt., a Dalmand Zrt., az Agroprodukt Zrt., a Fiorács Kft., a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., a Csányi Pincészet Zrt., a Sole-Mizo Zrt., stratégia partnere pedig a Hungerit Zrt. és az MCS Vágóhíd Zrt. Utóbbi adja a belföldön levágott sertések majdnem 20 százalékát. A Bonafarm másik jelentős piaci részesedését a Magyarországon felvásárolt nyerstej harmadát feldolgozó Sole-Mizo Zrt. biztosítja. A cégcsoport több mint 8000 embert foglalkoztat, árbevétele tavaly 266 milliárd forintra nőtt tavaly az előzetes, még nem auditált adatok alapján a stratégiai partnerek eredményeivel együtt. 2017-ben 202 milliárd forint árbevételt értek el. Az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) az előzetes, még nem auditált adatok alapján tavaly 12 milliárd forint volt, 2017-ben 13,4 milliárd forint.