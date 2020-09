Orbán Viktor lazításokat és szigorításokat is belengetett

A pénteki kormányülésen finomhangolják majd a koronavírus-járvány elleni védekezésben hozott eddigi intézkedéseket - mondta Orbán Viktor kormányfő a közrádióban. A vírus már az országban van, ezért itthon kell lassítani a terjedését, míg a határzárra azért van szükség, hogy elvágják az utánpótlást.

Állig felfegyverkezve várjuk a vírus második hullámát - ezzel a mondattal adta meg az interjú alaphangját Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint hálás lehet az ország Kásler Miklós emberi erőforrásokért felelős miniszternek, mivel a nyári "békeidőben" sem tétlenkedett, folyamatosan dolgozott, hogy felkészülve várjuk a második hullámot. A kormányfő szerint ez már el is érte az országot.

Úgy látja, hogy mindig vannak olyanok akik aggódnak, de az a fontos hogy olyanok is legyenek, akik cselekednek, a kettő között jó arányt kell találni. Szerinte most már sok hónapnyi tapasztalatunk van a védekezésben, emiatt is van több egyetértési pont. Minél több ilyen pont van, annál sikeresebb a védekezés, mert ha az emberek egyetértenek, elfogadják az intézkedéseket.

A miniszterelnök szerint sikerült kellő mennyiségű kórházi ágyat teremteni, mert az életek mentése a legfontosabb, valamint az, hogy megteremtsék az iskolák működtetéséhez szükséges feltételeket, és hogy a gazdaság ne csak működőképes maradjon, hanem fel lehessen pörgetni. "A fiatalok felelőssége megnőtt, hiszen nyáron valószínűleg sokan kapták el a vírust. Tartsák be az érvényben lévő szabályokat, azt a keveset, ami van, mert az idősekre hozhatnak veszélyt, nem a saját fejükre" - magyarázta a kormányfő, aki szerint ettől még lesz elegendő kórházi hely, tavasszal jól vizsgázott az egészségügy.

Beszélt az utazási korlátozásokról is a miniszterelnök. Eszerint a legfontosabb, hogy a vírus már bejutott az országba, magyarországi terjedését le kell lassítani, de az utánpótlás vonalait is le kell zárni. Utóbbival indokolta, miért van szükség a határzárra, amelyet sokan eső utáni köpönyegnek tartanak.

"Pénteken is kormányülés lesz, ott finomítjuk majd a részleteket. A lehető legnagyobb szabadság a fontos korlátozások mellett" - vetítette előre, hogy a hétvégén újabb módosítások jöhetnek a járványügyi intézkedéseknél.

Mivel a magyarországi határzárat élesen bírálta az Európai Bizottság, figyelmeztetve, hogy a szelektív kivételek alkalmazása az országba való belépéskor sértheti az uniós diszkriminációt kizáró alapelveket, a magyar kormányfő annyit mondott: "mondhatnak amit akarnak, de néhány nap múlva azt fogják csinálni, amit mi. Ezt láthattuk migrációban, gazdaságpolitikában is." Bár ezzel nem indokolta meg, hogy pontosan miért lettek kivételek a V4-es országok, amikor ezek között van olyan, amelyben rosszabbak a járványügyi mutatók, mint más uniós tagállamokban. A miniszterelnök szerint a visegrádi országok kommunikációja kifejezetten jó, a legtöbbet ezekből az országokból tudjuk a járvány kezeléséről.

Arról is beszélt, hogy szerinte Magyarország védekezett a legsikeresebben, amit a halálozások száma alapján állít, mert a védekezést "emberéletekben mérik". Példaként a korlátozásokat és a karanténozást minimálisra csökkentő, különutas Svédországot említette, ahogy tízszer annyian haltak meg, mint itt. A tesztelésről szólva azt mondta, hogy az a WHO protokollja szerint történik, mert "az sok ország tudását" foglalja össze.

"Úgy látom, hogy a vírus nem minden településen jelenik meg, ezért nem kell általános szabály" - fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint nem az lesz, mint tavasszal, amikor egyszerre zárták be az iskolákat, a tanítás beszüntetéséről egyénileg is lehet majd dönteni. Minden esetet megvizsgálnak majd, ha országosan kell átállni a digitális tanrendre. "Rugalmasabb, kifinomultabb, a valósághoz közelebb álló, alkalmazhatóbb védekezés jön majd" - tette hozzá a miniszterelnök, aki szerint a digitális oktatás - legyen akármilyen fejlett és modern - nem helyettesítheti a személyes tanítást.