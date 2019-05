Orbán Viktor miatt égnek a vonalak az autókereskedésekben

Alig győzik fogadni az autókereskedők a nagycsaládosok hívásait Orbán Viktor kormányfő februári bejelentéseit követően. Az állami támogatás még nem is létezik, de már előszerződések is születnek.

Égnek a telefonok szinte az összes olyan autókereskedésnél, amely 7 vagy több üléses családi autót forgalmaz, amióta február közepén Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: a nagycsaládosok 2,5 millió forintot kaphatnak egy hétszemélyes autó vásárlásakor. A 2,5 millió forintos belengetett vissza nem térítendő támogatás tehát megtette a hatását, pedig még nem is lépett életbe, és még sok a kérdés ezzel kapcsolatban.

Azonban, akik az ingyen pénz hallatán a lehető leghamarabb akarnak új autóba ülni, bizony elkövethetnek jó pár hibát. Például egyes kereskedők és vevők már előszerződéseket kötnek a még nem is létező állami támogatással együtt.

"A mai napig nem tudjuk, hogy be lehet-e számítani önrészként az állami támogatást. Mert míg a hasonló, elektromos autókra szánt kedvezménnyel ezt egyértelműen nem lehetett, addig itt homályban hagyott minket a kormány" - mondat lapunknak Várhegyi Tamás a csaladiautoajanlatok.hu honlap társtulajdonosa. Szerinte ha ezzel kalkulál valaki a vásárláskor, akkor érheti meglepetés, ha júliustól hirtelen a használt családi kisbuszok és kombik öntik el a népszerű magyar használt autó portálokat. Hiszen több ezer család szabadulna majd meg régi családi négykerekűjétől. Ez szinte biztosan megnehezíti majd az eladást.

Sok autókereskedő csak most szembesül az óriási kereslettel, és most kezd kifejezetten 7 üléses és kifejezetten nagycsaládosokra szánt ajánlatokat kidolgozni. Több, mint 25 autómárka több, mint 60 modelljére érvényes jelenleg a kedvezmény. De a legnépszerűbb 10 millió forint alatti tartományban is több, mint 40 autó van. "Ember legyen a talpán, aki ennek legalább csak az egyharmadát megnézi, és esetleg még több helyről is kérne ajánlatot" - mondta Várhegyi Tamás. Nem véletlen, hogy a legjobb ajánlatok összegyűjtésére már külön honlapok is létrejöttek.

Akár tízezerrel is több autó fogyhat a nagycsaládosok autótámogatásának köszönhetően 2019-ben - mondta korábban Gablini Gábor, Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke. A szakma úgy számol, hogy a 6-8 millió forintos autók forgalma nő majd jelentősen.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html