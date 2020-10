Orbán Viktor nem fogadási influenszer

Orbán Viktor miniszterelnök a Ferencváros utolsó bajnokok ligája mérkőzése előtt reklámgyanús módon mutatta meg, hogy a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett felületen fogadott a magyar csapat győzelmére. A Gazdasági Versenyhivatal szerint ez még ettől nem számít hirdetésnek.

"Nincs olyan jogszabály, amely a GVH hatáskörét ebben a kérdésben megállapítaná" - közölte a Népszava érdeklődésére a GVH, amely megkereste a szervezetet Orbán Viktor kormányfő tippmix-reklámnak is beillő Facebook-bejegyzése miatt. A videó oktatófilmnek is beillet az újság szerint, mivel részletesen megmutatta, hogyan is kell fogadni.

A kérdésnek relevanciát az ad, hogy a versenyhatóság 2016-ban például célzottan vizsgálta egyes hazai celebek közösségi oldalait, mert úgy találta, hogy azokon túl sok a bújtatott reklám. Kasza Tibor esetében eljárás is indult, ami azzal zárult, hogy az énekes-műsorvezető vállalta, oktatási célú előadásokat tart, figyelemfelhívó posztokat, kisfilmeket tesz közzé közösségi oldalán a bújtatott reklámokról. Más influenszereknek is kötelező már megjeleníteniük, ha a közösségi médiában olyan bejegyzést tesznek közzé, amely szolgáltatást, vagy terméket reklámoz, de azt nem egyértelműen. Ezeknél döntő többségben a cégek fizettek az adott közösségi médiás megjelenésért, vélhetően Orbán Viktor miniszterelnököt nem kérte fel reklámarcnak a Tippmix.