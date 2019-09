Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Összefog a Google és a Coca-Cola

Idén ősszel 5 alkalom erejéig csatlakozik a Coca-Cola Magyarország munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő #énjövőm programja a Google Digital Workshop képzéssorozatához. Ingyenes képzéseket szerveznek a digitalizációról fiataloknak.

A két nagyvállalat együtt képezi majd a vállalkozó kedvű fiatalokat egy-egy átfogó, egynapos workshop során összesen öt alkalommal. Az ingyenes, vállalkozás-fókuszú képzéseket elsőként szeptember 9-én Budapesten, majd 4 vidéki városban szervezik meg. Az alapvetően fiatal pályakezdők igényeire szabott képzésen való részvétel bárki számára nyitott, aki szeretne többet megtudni arról, hogyan érvényesülhet a munkaerőpiacon saját vállalkozás indításán keresztül és ehhez milyen digitális eszközökre van szüksége - írja közleményükben a két cég.

Többek között olyan témákat érintenek, mint az önpromóció, a helyes időgazdálkodás, milyen a mai fogyasztói gondolkodás. De szó lesz karrier- és vállalkozásépítésről is.

"A nemzetközi Grow with Google kezdeményezés célja, hogy ingyenes eszközöket és képzéseket kínálva mindenki számára biztosítsa a lehetőséget a digitális világ adta lehetőségek kihasználására. Hazánkban a program elsődleges célja kis- és középvállalkozások digitális felzárkóztatása, de a változatos képzésportfólió többek között diákok és álláskeresők számára is lehetőséget teremt a fejlődésre" - mondta el Boros Botond, a Google Magyarország marketing vezetője.

A Google itthon három éve indította el a Digital Workshop kezdeményezést, az oktatáson pedig már több mint 56 ezren vettek részt oktatáson. A kurzusok célja, hogy a résztvevők az internet adta előnyök eredményesebb kihasználását és ezen keresztül karrierjük, vállalkozásuk előmozdítását sajátítsák el.

Az #énjövőm programot a Coca-Cola HBC vállalatcsoport indította 2017-ben azzal a céllal, hogy ingyenes képzések során segítsen a 18-30 év közötti fiataloknak megtalálni a helyüket a munkaerőpiacon - köztük azoknak is, akik saját vállalkozás indításán gondolkoznak. A képzéseken a 2017-es indulás óta már közel hétezren vettek részt, a célcsoportok pedig folyamatosan bővültek: a nem tanuló, és nem is dolgozó fiatalok mellett már kismamák, kisgyermekes szülők, hátrányos helyzetűek, egyetemisták és fogyatékkal élők számára is szerveznek képzéseket.