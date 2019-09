Összeomlóban a posta - maguk mennek a leveleikért a rajkai lakosok

Szintet lépett a munkaerőhiány a Magyar Postánál: Rajkán már nem viszik ki a levelet, ezért az emberek maguk mennek el a küldeményekért a helyi postahivatalba. Ez már a helyi cégek működését is veszélyezteti.

Néhány év alatt megkétszereződött a falu lélekszáma, ráadásul a hatezer lakóra jutó két postai kézbesítőből az egyik hetek óta kiesett a munkából, így sok rajkai az elmúlt időszakban a helyi postahivatalban keresi a küldeményeit. A posta közölte: folyamatos toborzással, hirdetésekkel próbálja mielőbb az üres állásokat betölteni - írta a Kisalföld.

"Ötéves korom óta Rajkán élek, de ilyenre nem emlékszem" - mondta a lapnak Kucsera Józsefné, aki szerint az egész falu amiatt zúgolódik, hogy sok helyen már nem jutnak el hozzájuk a levelek, küldemények. Tisztában vannak azzal, hogy ez nem az itteni hivatal dolgozóinak a hibája, mégis áldatlan állapot, hogy a postán kell időközönként megnézni, nem érkezett-e valami a nevükre. A helyiek úgy tudják, családi okok miatt esett ki a munkából hetekkel ezelőtt az egyik kézbesítő: azóta a település egyik részére csak a sürgős küldeményeket viszik ki.

Rajka persze speciális helyzetben van, mert az elmúlt időszakban - köszönhetően a Szlovákiából érkező beköltözőknek - kétszeresére duzzadt a falu lélekszáma. Eközben a polgármester szerint ezt nem veszi figyelembe a Magyar Posta, ugyanis kérésére közölték: 2700 lelkes községként könyvelték el őket, ahová elég a két kézbesítő. Csakhogy azóta nagyjából 6000-en laknak Rajkán. Ezt még két kézbesítő is nehezen bírja. Kiss Vince polgármester az áldatlan állapot miatt levelet írt már a postának, az illetékes miniszternek, országgyűlési képviselőnek és a megyei kormánymegbízottnak is. "Előfordul, hogy hét közben hosszabb-rövidebb időre bezár a postahivatal, s az ott dolgozók is segítenek az elmaradt levelek kihordásában. Rajkán már a cégek és intézmények működését is veszélyezteti ez az állapot" - mondta a polgármester.

A helyi postahivatal előtt sokszor az utcán áll a sor (annyian mennek be leveleik után), s volt, aki már a szomszédos Dunakilitire vagy Bezenyére ugrott inkább át, amikor csekket akart feladni. "A Magyar Posta mindent megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek kiszolgálása zökkenőmentesen történjen, azonban vannak olyan területek, illetve szakmakörök, amelyeket jobban sújt a munkaerőhiány. A posta folyamatos toborzással, hirdetésekkel próbálja mielőbb az üres állásokat betölteni" - reagált az állami társaság a Kisalföld kérdésére.

Az eset nem egyedi: tavaly májusban Győrújfalun a postahivatalban egyben kapták meg az előző időszakban érkezett leveleiket a helyiek, mert nem volt kézbesítő, aki házhoz vigye azokat. A kézbesítést helyettesítéssel oldotta meg a posta, azonban a postavezető is megbetegedett, s az ő helyettesítését is meg kellett oldani. Így fordulhatott elő, hogy a postai dolgozók minden erőfeszítése ellenére sajnálatosan a postán maradt lejárt kézbesítési határidejű küldemény, kezelői munkahiba miatt.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK