Összeomlott a Takarékbank rendszere - meg fogja lepni az MNB reakciója

A jegybank szerint elég jól ment a november 1-5 között tartó átállás, hozzájuk alig érkezett panasz. 1,1 millió ügyfélből csak 40 reklamált.

A Takarékbank informatikai átállása kapcsán a bankcsoport ügyfeleinek mindössze töredéke fordult panasszal az Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) - írja a jegybank közleményében. Hozzátették: célszerű, hogy a történteket minden érintett szereplő tárgyilagosan és objektíven, a pénzügyi rendszer stabilitását szem előtt tartva értékelje.

Csak 40-en reklamáltak

Az MNB napi többszöri státuszjelentései és gyakori telefonos egyeztetések segítségével folyamatosan nyomon követte a Takarékbank informatikai rendszerátállását. A Takarékcsoport összességében mintegy 1,1 millió ügyféllel rendelkezik. Az MNB ügyfélszolgálatához az elmúlt egy hétben összesen 40 darab - 10 emailes és 30 telefonos - ügyfélmegkeresés érkezett az informatikai átállással kapcsolatos panaszok kapcsán. Ez a bankcsoport összes ügyfelének mindössze 0,0036 százalékát jelenti.

A jegybank az informatikai szolgáltatás megkezdését követő incidensről is folyamatosan azonnali tájékoztatást kért és kapott a hitelintézettől. A Takarékbankkal végzett egyeztetések, tárgyalások során az MNB felügyelési eszközeivel ösztönözte és támogatta a problémák mielőbbi helyreállítását az ügyfelek informatikai kiszolgálásának zavartalan működtetése érdekében.

Ilyesmi bárhol előfordulhat

A Takarékbank az MNB-nek küldött tegnapi és mai jelzése szerint a problémákat döntően sikerült elhárítani. Általánosságban elmondható, hogy a Takarékbankhoz hasonló, rendkívül összetett, akár több tucatnyi IT-rendszert érintő rendszercsere során a normál működési üzemmenet keretében is előállhat egyedi túlterheléses helyzet. "Éppen ezért célszerű, hogy a történteket minden érintett szereplő tárgyilagosan és objektíven, a pénzügyi rendszer stabilitását szem előtt tartva értékelje" - javasolta az MNB.

Az MNB adatai szerint a Takarékbank folyamatosan kommunikál ügyfeleivel a felmerült esetleges kellemetlenségek mielőbbi megszüntetése érdekében. "Amennyiben bármilyen fogyasztóvédelmi jogsértés gyanúja merülne fel a probléma kapcsán, javasoljuk, hogy az érintett fogyasztók jelezzék azt a Takarékbank számára, illetve annak esetleges elutasítása esetén a jegybanknak. Az MNB fogyasztóvédelmi felügyelési tevékenységének keretében kivizsgál minden bejelentést" - tanácsolja a felügyelet az ügyfeleknek.

Az ügyfelek másképp gondolhatják

A dühös Facebook-posztok alapján nem volt azért ennyire rózsás a helyzet. A kis számú panasz egyik oka az is lehetett, hogy az ügyfelek először a bankjuknál próbáltak segítséget kérni, és csak azt követően mentek az MNB-hez. A postások például nehezen fértek hozzá az e havi fizetésükhöz, de más ügyfelek is panaszkodtak, hogy nem tudják használni a bankkártyájukat, nem működik az internetbanki jelszó, amit a mobiljukra kaptak, és egyéb fennakadásokról számoltak be.

A Takarékbank hevesen tagadta, hogy ilyen problémák lehetnek. Szerintük a rendszer használata közben egyes ügyfelek valóban tapasztalhattak átmeneti fennakadásokat. Ez az összes, közel 1,1 millió érintett ügyfélnek csupán töredéke, a Takarékbank új ügyfeleinek több mint 90 százaléka akadálytalanul tudta használni az internetes felületeket, és a bankkártyákkal sem volt gond.

