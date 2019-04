Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Öt év börtönt kapott a háztartási gépekben utazó csaló

Úgy trükközött az áfával, hogy még a valós bevételét sem vallotta be.

A Tatabányai Törvényszék adócsalásért jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélt egy kereskedőt, aki háztartási gépek áfájának eltitkolásával 300 milliós kárt okozott a költségvetésnek - tájékoztatta a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense, Hideg-Göblyös Rita az MTI-t.

A Komárom-Esztergom megyei kereskedő két cége háztartási gépeket hozott be az unióból nettó áron, de a könyvelésben belföldi beszerzést szerepeltetett, így az áfát nem fizette meg, valamint kevesebb bevételt vallott be, így kevesebb adót is fizetett.

Az öt év börtön mellett a másodfokú bíróság az okozott kár értékéig vagyonelkobzásra is ítélte a vádlottat, aki cégeit strómanoknak adta el.

A másik vádlott, egy könyvelő fiktív számlák befogadása és hamis adóbevallás készítése miatt két év felfüggesztett börtönt kapott.