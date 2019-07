Öt nap és eldőlhet a Bige-gyár sorsa

Húzódik a jogi procedúra a Bige László nagyvállalkozó érdekeltségi körébe tartozó szolnoki vegyi üzem ügyében, miután a katasztrófavédelem felfüggesztette a gyár működését, hiányosságokra hivatkozva. A milliárdos egyelőre kivár.

Június 24-én kezdődött, így július 9-én jár le a 15 napos határidő, amelyen belül dönteni kell az azonnali jogvédelemről a Bige Holding szolnoki üzeme ügyében a bíróságnak. Az erre irányuló kérelem ugyanis ekkor érkezett be a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, miután a kereseti kérelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz elektronikus úton június 12-én juttatták el.

A hatóság kommunikációja szerint szakemberei ismételten hiányosságokat tártak fel az üzemben, emiatt ott a biztonságos működés feltételei nem adottak. Emiatt a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hatósági jogkörében eljárva tiltotta meg az üzem működését. Sajtóhírek szerint a határozat alapján a szolnoki üzem akár 90 napig is zárva maradhat.

Bige László - aki a 2019-es becslés szerint 170 milliárd forint vagyonnal az ötödik leggazdagabb magyar - cégtulajdonos először azt nyilatkozta, hogy ha rövid időn belül nem rendeződik a helyzet, akkor akár be is zárhatja a 250 család megélhetését biztosító szolnoki gyárat, utóbb azonban világossá tette, hogy megvárja a bírósági döntést.

Korábbi hírek szerint tavaly novemberben nagyszabású rendőri akció zajlott a szolnoki műtrágyagyárban. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) akkori tájékoztatása szerint az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és más bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal azt közölte, hogy a Bige Holding Kft.-vel szemben az elmúlt években környezetvédelmi bírságot nem szabtak ki. Ezt követően zavartalanul folyt tovább a termelés a szolnoki műtrágyagyárban a Bige Holding Kft. korábbi tájékoztatása szerint. A gyár munkavállalói és vezetői mindenben együttműködtek a hatósággal, ahogyan most is.

Átalakulóban a világ, de a tisztesség, a tapasztalat és a szorgalmas munka mindig, így ma is meghozza az elvárt eredményt - mondta egy korábbi interjúban Bige László. Arra a kérdésre, hogy a mai köz- és gazdasági állapotok közepette milyen egy nagyvállalkozó közérzete Magyarországon, a nagyvállalkozó azt felelte, hogy az ő közérzete kiváló. "Olyan, amilyet teremtettem magamnak. Tehát teljesen kiegyensúlyozott vagyok. Ha megkérdezi valaki, hogy hogy vagyok, csak annyit tudok mondani, hogy tökéletesen. Ennél jobban nem is lehetnék. A vállalkozói szféra is teljesen rendben van, a vállalataink is."