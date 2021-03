Jó hírt közölt az OTP a leendő nyugdíjasokkal

Az OTP Nyugdíjpénztár tagjai a koronavírus járvány ellenére sem tévesztették szem elől a nyugdíjcélú megtakarítások fontosságát. A tavalyi évben a legnagyobb hazai nyugdíjpénztárhoz 13 ezer új belépő csatlakozott, ami az utóbbi 10 év legjobb eredménye.

Az OTP Nyugdíjpénztár rekordévet tudhat maga mögött, ugyanis 2010 óta tavaly volt a legmagasabb az új belépők száma. A lakosság jelentős része a koronavírus járvány ellenére is kitartott a nyugdíjcélú megtakarítások mellett, vagy éppen ennek hatására kezdett bele. Egy év alatt, több mint 13 ezer új belépő csatlakozott a Nyugdíjpénztárhoz. Így, 2020 végén már közel 238 000 pénztártag gyarapította nyugdíjcélú megtakarításait az OTP Nyugdíjpénztárnál.

Főszerepben az egyéni befizetések, visszatérő munkáltatói hozzájárulások

A tavalyi év folyamán a pénztárhoz érkező mintegy 25 milliárd forintnyi befizetés 76 százaléka továbbra is az egyéni befizetésekből származott. Az OTP Nyugdíjpénztár az egyéni új belépőket a teljeskörű digitális ügyintézés lehetősége mellett azzal is támogatja, hogy befizetéseiket akár bankkártyájukkal online is intézhetik. Tavaly több mint 16 000 ilyen tranzakciót indítottak a pénztártagok és összesen 1,1 milliárd forintot fizettek be bankkártyáik segítségével.

A 2020-as évben az egyéni tagok mellett a munkáltatók is jobban odafigyeltek arra, hogy munkavállalóik számára biztosítsák az anyagi gondoktól mentes időskort. Összesen 5,8 milliárd forintnyi munkáltatói hozzájárulás érkezett az OTP Nyugdíjpénztárhoz, ami 9,8 százalékkal több volt, mint 2019-ben.

Az OTP Nyugdíjpénztár az idei évet tagtoborzó kampánnyal indította. Azok az új tagok, akik március 19-ig csatlakoznak az OTP Nyugdíjpénztárhoz, 12 000 forintnyi jóváírást kapnak az első befizetésük mellé.