Változás jön a fizetésben az OTP és a Raiffeisen ügyfelei számára

Az OTP Bank és az OTP Mobil által kialakított, azonnali fizetési rendszerre támaszkodó, biztonságos online QR-kódos fizetési megoldás mostantól elérhető a Raiffeisen Banknál számlát vezető ügyfelek számára is.

Ez többek között azt jelenti, hogy online fizetéskor a Raiffeisen Bank ügyfelei által használt mobilbanki alkalmazás is be tudja olvasni a fizetéskor generált QR-kódot, majd az ügyfél az azonnali fizetési rendszeren keresztül egyenlítheti ki a számlát a kereskedő felé. A megoldás kiterjesztése a két bank több millió ügyfelének és kereskedő partnerének jelent kölcsönös könnyebbséget az online fizetések alkalmával. Az OTP csoport tavaly nyár óta elérhető innovatív megoldásához szabadon csatlakozhatnak további bankok, kereskedők, fizetési szolgáltatók is.

Megugrott az internetes vásárlás

A tavalyi év sok egyéb mellett a vásárlási és a fizetési szokásokat is nagymértékben átalakította, a járvány első hullámának végén, a második negyedévben között már az összes kártyás vásárlás csaknem 20 százaléka az online térben zajlott a jegybank adatai alapján, az internetes vásárlások pedig a korábbiakhoz képest is jelentősen nőttek 2020 második negyedévében, a tranzakciószám tekintetében 43, az érték vonatkozásában pedig a 42 százalékos növekedés után közel 50 százalékos volt a bővülés az előző év azonos időszakához képest.

Látható, hogy előtérbe kerültek és egyre népszerűbbé váltak tehát az online fizetési megoldások. Természetesen a bankok, fizetési szolgáltatók, kereskedők és a vásárlók számára is nagy jelentősége van annak, hogy ezek az online fizetési tranzakciók minél gyorsabbak, kényelmesebbek és biztonságosak legyenek. A változásokat nem csak a járványhelyzet, de az azonnali fizetési rendszer márciusi elindítása is felgyorsította.

Az OTP Mobil által fejlesztett és üzemeltetett SimplePay online fizetési platform közel 10 ezer webáruház és szolgáltató számára biztosítja az online fizetési lehetőséget, sőt a SimpleBusiness alkalmazásnak köszönhetően már a fizikai térben is elérhető. A kereskedők közül egyre többen ajánlják fel vásárlóiknak az OTP Mobil és az OTP Bank közös fejlesztését, az azonnali fizetési rendszeren alapuló több hónapja bevezetett instant transzfer megoldást mint lehetséges fizetési opciót a vásárlások lebonyolításához.

QR-kódos fizetés MNB szabvány alapján

A már tavaly nyár óta elérhető innovatív lehetőség lényege, hogy az MNB szabványra épülő szolgáltatás további biztonsági és kényelmi elemekkel egészült ki. Ennek köszönhetően a fizetések kapcsán a QR-kód kizárólag bevizsgált kereskedők felületein jelenhet meg, így csökkentve a visszaélések lehetőségét.

A Raiffeisen Bank és az OTP csoport együttműködésének köszönhetően mostantól a SimplePay és a SimpleBusiness fizetési felületen kibocsátott QR-kódokat az OTP mobilbanki alkalmazása mellett a Raiffeisen Bank ügyfelei által használt mobilbanki alkalmazás is be tudja olvasni, megnő tehát azon ügyfelek száma, akik ezt a kényelmes, az azonnali fizetési rendszert használó megoldást választhatják online fizetéskor. Hamarosan a Raiffeisen Bank kereskedő partnerei is képesek lesznek ilyen QR-kódot generálni saját fizetési felületükön, amellyel tovább egyszerűsödik ügyfeleik számára az online fizetés, azaz egy új, kényelmes, és garantáltan biztonságos fizetési módot képesek nyújtani ügyfeleiknek.

"A bankszektor évekkel ezelőtt felismerte az ügyfelek egyre nagyobb igényét az online megoldások, digitális termékek és szolgáltatások iránt, ez a tendencia pedig a járvány miatt csak tovább erősödött. A korábbiaknál jóval többen ismerték fel: a digitális megoldások bárkinek jó szolgálatot tehetnek a mindennapokban, ez pedig a szolgáltatói oldalon is felgyorsította a digitális fejlesztési folyamatokat. Az OTP csoport és a Raiffeisen Bank közötti együttműködés a QR-kódra és okostelefonos tranzakciókra optimalizált instant transzfer azonnali átutalási szolgáltatás terén is ennek a felismerésnek a logikus továbbvitele. Bízunk benne, hogy rövidesen a piac további szereplőivel is együttműködhetünk a bankfüggetlen, biztonságos online fizetési megoldásunknak köszönhetően" - mondta el Csányi Péter, az OTP Bank ügyvezető igazgatója.

További bankok is csatlakozhatnak a rendszerhez

"A gyors és egyszerű digitális fizetésre mind a szolgáltatók, mind a vásárlók részéről egyre inkább erősödik az igény. A Raiffeisen Bank elsőként vezette be a myRaiffeisen mobilalkalmazásban és Scan&Go kereskedői mobilalkalmazásban a QR kódos fizetési lehetőséget. Mostantól már nem csak a bank saját ügyfelei között, hanem egy ökoszisztémát építve egymás ügyfeleinek is lehetővé tesszük a kölcsönös elfogadást. A jövő ma már egyértelműen arról szól, hogy a fizetési tranzakciókat a lehető leggyorsabban, a legkevesebb adminisztrációval és a legbiztonságosabb körülmények között lehessen lebonyolítani. A Raiffeisen Bank a jövőben is arra koncentrál, hogy minél színvonalasabb és modernebb digitális megoldásokat ajánljon ügyfeleinek, úttörő megoldásokat bemutatva. Ezek mellett a jövőben a POS-alapú fizetési megoldások területen is számos újdonsággal jelentkezünk." - mondta Ralf Cymanek, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese.

Az azonnali fizetési, QR-kódos megoldáshoz szabadon csatlakozhatnak további bankok, kereskedők, fizetési szolgáltatók is. A csatlakozó bankok ügyfelei - az adott bank mobilalkalmazásán keresztül - fizethetnek a SimplePay-t használó webáruházakban QR-kód alapú azonnali átutalással, de ezen felül a saját fizetési felületeiken - számlakép, POS-terminál, pénztárgép kijelző stb. - is megjeleníthető a biztonsági elemekkel megerősített QR-kód. A tranzakciók biztonságát az OTP Bank informatikai háttere garantálja a kereskedőknek és az online fizető vásárlóknak is.