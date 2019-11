Ötven évig nem láthatták azt, amit most eladnak

Karácsonyi online aukciót tart a Nagyházi Galéria, a Virág Judit Galéria pedig száznál is több háború utáni és kortárs művet árverez el. Ezen a héten értékes plakátokra és könyvritkaságokra is licitálhatnak a műgyűjtők és az érdeklődők.

Axioart , 2019. november 11. hétfő, 15:25 Fotó: Axioart - Lakner László: Metamorfózis/Várakozók (Példázat)

Az Axioart 117 posztert felsorakoztató online plakátaukciója november 14-én este 8 órakor zárul. Az árverésen ritkaságszámba menő kereskedelmi plakátokra, kultfilmek posztereire és angol nyelvű filmplakátokra licitálhatnak az érdeklődők. Az aukció teljes katalógusa itt tekinthető meg.

November 15-án 30. alkalommal rendez plakátárverést a Pest-Budai Árverezőház. A 216 tételből álló aukción dekoratív filmplakátok, politikai, zenei, szocreál, kiállítási, mezőgazdasági és reklámplakátok kaptak helyet. A filmplakátokban bővelkedő aukción igazi ritkaságok is kalapács alá kerülnek. Ilyen például a Helényi Tibor által 1984-ben komponált Csillagok Háborúja: A Jedi visszatér plakát, mely 300 ezer forintos indulóárral várja a licitálókat.

A Laskai Osvát Antikvárium november 16-ai árverésén könyvek, folyóiratok, fotográfiák, kéziratok, plakátok, röplapok, termékkatalógusok, metszetek és térképek kerülnek kalapács alá. A mostani anyagból érdemes kiemelni Gulielmus Rouillius Prima (-secunda) pars promtuarii iconom című kötetét. Rouillius műve a világtörténelem 828 jelentős személyét ismerteti Ádám és Évától a XVI. század közepéig. A rövid életrajzok mindegyikét rézmetszetű portrékkal illusztrálja.

Az árverés kiemelkedő darabja a Bak Imre és Fábián László által szerkesztett 100 példányos Szitamappa sorozat. A mappában olyan művészek szignált és számozott szitanyomata találhatóak, mint Barcsay Jenő, Bálint Endre, Gyarmathy Tihamér, Hincz Gyula, Illés Árpád, Korniss Dezső, Lossonczy Tamás, Martyn Ferenc és Tóth Menyhért. A tétel 120 ezer forintos indulóárral várja a licitálókat. Az aukció teljes katalógusa itt érhető el.

Október 17-én délután 5 órakor zárul a Nagyházi Galéria és Aukciósház karácsonyi online árverése. A 132 tételt felvonultató aukción műtárgyakra, ezüstökre és ékszerekre licitálhatnak. Az árverés legdrágább tétele, a 140 ezer forintos indulóárat kapó 20. századi olasz, 18 karátos arany karkötő. Az aukción itt adhatják le online licitjüket.

A Virág Judit Galéria száznál is több 1945 és 2000 között készült alkotással várja az érdeklődőket november 17-ei árverésén. A kalapács alá kerülő 105 tétel között szerepel Lakner László Metamorfózis - egyszer, aztán, később / Várakozók (Példázat) (1964-1967) című festménye, amely az életmű egyik legfontosabb darabja, az alkotó hasonló jelentőségű művei jelenleg kizárólag közgyűjteményekben találhatóak meg. A Metamorfózis először a nagy port kavart Stúdió '67 kiállításán szerepelt, utána csaknem 50 évig nem láthatta a magyar közönség. Majd a Ludwig Múzeum 2015-ös Ludwig Goes Pop + The East Side Story című tárlatán mutatkozott be, a kép kikiáltási ára 22 millió forint.

Az árverés másik kiemelkedő alkotása Nádler István 1971-es Kapcsolat című műve, amely a művész geometrikus, szerkezetelvű és analitikus hard edge korszakának egyik jelentős alkotása. A festőművész a hetvenes évek elején több hónapot töltött Franciaországban, ahol a látvány elemeit ironikus, pop-artos átírásban jelenítette meg - a felhők, fák és a városok színes emblémákká váltak képein. Az alkotó legdrágább képe korábban 10 millió forintért kelt el, így az árverésen rekord születhet, mivel a Kapcsolat induló ára is ennyi. Az aukció teljes katalógusa itt érhető el.



Nádler István: Kapcsolat

Október 17-én zárul az Premier Galéria és az Ady25 Galéria és Kiállítótér közös őszi online aukciója, ahol festmények, grafikák, szobrok és Herendi porcelánok kerülnek kalapács alá. A mostani anyagból Gesztelyi Nagy Zsuzsanna és Németh József festményei érdemelnek külön említést, előbbi 350 ezer, utóbbi 260 ezer forintos kikiáltási árat kapott.