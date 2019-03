Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Paksi atomerőmű: egymást érő hibák miatt jelentősen csökkent a termelés

A hosszabb ideig tartó karbantartás vált a Paksi Atomerőmű jelképévé, ami az éves termelésre is hatással volt - írta meg a Népszava.

A tervezettnél több alkalommal is hosszabbra nyúlt a reaktorblokkok csökkentett vagy leállított teljesítményének visszaállítása, nem várt karbantartás miatt is esett ki termelés, és a rekord meleg mellett az alacsony vízszintű Duna is okozott teljesítménycsökkenést - írta meg a napilap kérdésére az MVM Paksi Atomerőmű.

A cég szerint nincs olyan berendezés, ami a vártnál többet hibásodna meg. Ennek azonban ellentmondani látszik, hogy tavaly mégis több mint 2 százalékos volt az állami cégnél a termeléscsökkenés; ez ugyanis arra utal, hogy vagy a nem várt, prognosztizált hibák, problémák mennyisége (illetve: súlyossága) nőtt meg, vagy a cégnél az ezek kijavításához szükséges időt nem tudják jól megbecsülni.

Ahogyan azt a Napi.hu által korábban megírta a Paksi Atomerőműben jelentkező előre nem kalkulált hibák mögött állhat az is, hogy a négy régi reaktor üzemidő-hosszabbítási engedélyeit úgy adhatták ki az utóbbi években, hogy a rendszert mégsem készítették fel rendesen a következő 20 év működtetésre, de az is, hogy ha a legjobb tudásuk szerint felkészítették is, az öreg konstrukciótól ez a növekvő hibaarány lesz a normális.