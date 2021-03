Marad, de szorítottak a patkányirtón, amelyet Tarlósék választottak

Megvan a főváros patkányirtásra kiírt közbeszerzésének győztese, a korábban is nyertes RNBH konzorcium lett, ahogyan azt már januárban bejelentették. Most a szerződésből kiderült, hogy a munka az előző 1,3 milliárdos tétel helyett csak 708 millió forintba kerül, két évre írtak alá a felek, valamint belekerült pár szigorú feltétel a szerződésbe.

A 2019-es fővárosi önkormányzati választás kampányának egyik legfontosabb témája lett, hogy Budapesten azután, hogy több évtized után leváltották az addig rágcsálóirtással foglalkozó céget, ötvenszeresére nőtt a patkányfertőzöttség. Karácsony Gergely akkor jelöltként ígért megoldást a kérdésre, valamint többször nyilvánosan beleállt a Tarlós István vezetése által kiválasztott RNBH konzorciumba.

Kedden megjelent az új közbeszerzés eredménye, mely szerint 708 millió forintért ugyanaz a konzorcium végezheti majd a munkát. A Rovért Rovar- És Rágcsálóirtó Kft., a Bogármérnökség Kft., a Hygiénia Kártevőirtó és Szolgáltató Kft., valamint a Növényvédő és Kártevőirtó Kft. felel tehát továbbra is a gyérítésért az elkövetkező két évben. Pályázott ugyan a korábban panasz nélkül dolgozó Bábolna Bio Kft. is két partnerrel (Ronix Szervező és Ronix Group kft.-kel közösen), de ezúttal sem őket választották.

A szerződés nyertese ugyanaz, viszont a tartalma és a feltételei szigorúbbak, mint az előző vezetés által kiírt. Az egészet a Fővárosi Önkormányzat részéről - mint az Közbeszerzési Értesítőből kiderül - végeztek egy előzetes felmérést is, eszerint Budapest területén 2019-ben összesen 11 000 lakossági patkányészlelést regisztráltak és ezek 75 százaléka volt valós. Azt is megállapították, hogy a patkánypopuláció nagysága szezonálisan ingadozik, a téli időszakban (november és március között) számottevően alacsonyabb a bejelentésszám, mint tavasszal és nyáron. Például 2018. november és 2019. március között havi átlagban 585 db (400 és 800 db között), 2019. május és október között havi átlagban 1160 db (100 és 1400 db között) lakossági észlelést jelentettek rágcsálókat. Ráadásul ebben területi ingadozás is van, így feltétel lett, hogy a leginkább kitett városrészekben intenzív és rendszeres legyen az irtás.

Ugyanígy az is bekerült az eljárásba, hogy a rezisztenciára gyanúsnak ítélt gócokból rendszeres, genetikai módszerrel végzett igazoló vizsgálatok végzése szükséges, ezért nyertes konzorciumnak monitoroznia kell az állatállományt. De itt mérgmezőket is fenn kell tartani, hogy kordában legyen tartva a rágcsálók szaporodása.

Fontos, hogy bekerült egy garanciális feltétel is, eszerint a szerződés értékének 20 százalékáig külön gyérítést igényelhet a városvezetés, hogy ha egy vizsgált helyen két naptári hónap során regisztrált adatából képzett háromtagú mozgóátlaga Budapest bármely területén legalább 50 százalékkal meghaladja az egy évvel korábban ugyanezen három hónap alatt regisztrált adatokból hasonló módon képzett számértéket. Ennek költségeiről külön elszámolnak egymással a felek.