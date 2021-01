Pellengérre állítják a fogyasztókat átverő szolgáltatókat

Némi szünet után újra nyilvánosak a fogyasztóvédelmi határozatok, most éppen 2947. Van egy másik lista is, a súlyosan vétő webáruházaké, ott most 527 szolgáltató tanyázik.

A fogyasztóvédelmi törvény alapján az ellenőrzéseket követően a fogyasztóvédelmi hatóság megszületett határozatait nyilvánosságra kell hozni. Mindegyiket, kivétel nélkül. Fel kell tüntetni egyebek mellett a jogsértő vállalkozás nevét, székhelyét, a megállapított tényállást, a megsértett jogszabályi rendelkezést és a döntés rendelkező részét.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket követően a hatóság meghozza a határozatát. Éppen itt hozott éles fordulatot az elmúlt esztendő a fogyasztóvédelmi rendszer felépítésében. Márciustól ugyanis már nem a járási hivatalok, hanem a kormányhivatalok kapták meg a fogyasztóvédelmi hatóság szerepkörét - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Így a 2017-től fogyasztóvédelmi hatósági jogkörrel felruházott 197 járási, fővárosi kerületi hivatalt múlt esztendőben leváltotta a 20 kormányhivatal.

A jogsértő szolgáltatók számára megszűnt az a lehetőség is, hogy a terhükre hozott határozat ellen a másodfokon kijelölt fogyasztóvédelmi hatóságnál fellebbezzenek (2017 és 2020 között a Pest Megyei Kormányhivatalnál), most már csak bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért.

A fogyasztóvédelem kormányzati oldalán most éppen 2947 jogsértő szolgáltató található a listán, amelyen egy-egy elmarasztalt vállalkozás adatait hat hónapig kötelező feltüntetni. Keresgélni is lehet benne, például a vállalkozás neve, vagy az eljáró hatóság megjelölése alapján. A fogyasztóvédelmi törvény hatályának megfelelően széles a szolgáltatók palettája, nem csak a vétkező boltok, hanem a legkülönfélébb szolgáltatók is megtalálhatók rajta, akiket kiszűrt a hatóság az ellenőrzései során. Bökkenő persze most is akad, mivel a határozatok egy része - az úgynevezett rendelkező rész - nem nyitható meg, ha valaki a részletekre is kíváncsi lenne.

A súlyosan vétő webáruházak listáján - ahol egyébként két év a kifüggesztés időtartama - most 527 szolgáltató szerepel. Itt azonban csak a vonatkozó kormányhatározatban meghatározott súlyos vétségeket elkövetők találhatók meg. Igaz, innen letölthetők a határozatok. A kisebb hibákat vétők pedig a másik listán vannak, így webáruházat itt is, ott is találhatunk.