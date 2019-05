Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Perre ment Matolcsy unokatestvére a jegybankkal

Szemerey Tamás szerint meg lehetett volna menteni az NHB Bankot, a Magyar Nemzeti Bank - amelyet szemerei unokatestvére, Matolcsy György vezet - viszont nem így látta, és végelszámolást rendelt el. Az NHB perre ment a jegybankkal - írja az Mfor.hu.

Beperelték az NHB Bank tulajdonosai a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) azt követően, hogy a jegybank elrendelte a hitelintézet végelszámolását - számolt be a portál. A honlap szerda reggeli cikkében arról ír, hogy a bank 2018-as beszámolójában az olvasható, az NHB rendelkezésére álltak mindazok a pénzügyi források, amelyek a biztonságos további működését garantálták.

Összesen 12,5 milliárd forintnyi betétet rántottak ki az ügyfelek az NHB Növekedési Hitel Bankból tavaly novemberben és decemberben, s további kifizetéseket is kezdeményeztek, erre reagálva vezetett be a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozásokat. A betétkivételek után a banknál maradt 28,5 milliárdos állománnyal szemben ugyanis mindössze 8,7 milliárdos fedezet állt.

Voltak nehézségek

Szemereyék azt állítják, hogy minden nehézség ellenére tovább tudtak volna működni, képesek lettek volna megtenni az MNB által (is) szükségesnek tartott kiigazító intézkedéseket. Érvelésük szerint azt, hogy a jegybank tavaly karácsony előtt 7 millió forintban korlátozta az egy betétesnek kifizethető összeget, s egyúttal felügyeleti biztost rendelt ki, a hirtelen nagy arányú, szűk egy hónap alatt végbement forráskivonás váltotta ki, ami orvosolható lett volna.

Szemereyék azt állítják, márciusban, a jegybanki korlátozások elrendelése 90 napos tartamának lejártát követően a bank piacra történő visszaengedése esetén minden fizetési kötelezettségüknek oly módon is eleget tudtak volna tenni, hogy havi működési költségeik többszöröse állt saját számláján a rendelkezésükre. Ennek köszönhetően 2019 elején már nem is merültek fel likviditási problémáik.

A jegybank tartja magát az álláspontjához

Az MNB a portál kérdésére válaszolva azt nyilatkozta, meg van győződve arról, hogy intézkedése a pénzügyi stabilitás megőrzését szolgálta. Az MNB a törvény szabta lehetséges maximális határidőig, 90 napig lehetőséget biztosított az NHB Bank "v.a."-nak, hogy fenntartható, stabil módon orvosolja válságos helyzetben lévő fizetőképességét.

A hitelintézet azonban sem likviditásának helyreállítása, sem üzleti modelljének átalakítása terén sem tett olyan lépéseket, amelyek biztosították volna fenntartható stabil működőképességét. Az MNB - az ügyfelek érdekeinek veszélyeztettségére is tekintettel - ezért vonta vissza az NHB Bank "v.a." engedélyét március 14-én.

Az MNB azt is közölte a lappal, hogy az NHB Bank "v.a." egyes tulajdonosai 2019. április 12-én bíróság előtt támadták meg a jegybank döntését, így a felek között jelenleg per van folyamatban. A jegybank meg van győződve arról, hogy intézkedései a törvényesség és a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében születtek, s kiállják a bírósági eljárás próbáját is.