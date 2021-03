Rákay Philip nagy vállalkozásba vágta a fejszéjét - milliárdos munka készül

A Petőfi-emlékévre, 2023-ra nagyszabású történelmi film készülhet 1848. március 15-éről és a márciusi ifjakról, amelynek előkészítésében Rákay Philip kommunikációs szakember is részt vesz. Rákay az elmúlt években sikeres tanácsadóként tevékenykedett, de tavaly ősszel visszatért a közéletbe, és elindította Facebook-csatornáját a "patrióta értékrend" közvetítésére.

Rákay Philip és alkotótársai nagyszabású, történelmi filmet készítenek elő Petőfi Sándorról és a márciusi ifjakról, amelynek bemutatóját a Petőfi-emlékévben, 2023-ban, a költő-forradalmár születésének 200. évfordulójára tervezik. Ha minden jól megy, 2023. március 15-én kerülne a film a mozikba - mondta el a filmtervről Rákay Philip televíziós és kommunikációs szakember az állami M5 tévécsatorna Ez itt a kérdés című műsorában.

Rákay az egyik forgatókönyvírója és kreatív producere A nap munkacímmel futó produkciónak; a forgatókönyv fejlesztésére tavaly összesen 10,1 millió forint támogatást adott a Nemzeti Filmintézet Zrt. (NFI) filmszakmai döntőbizottsága. A nap 24 óra történéseit veszi sorra a magyar forradalom kitörésekor, 1848. március 14. este hét órától március 15. este hét óráig.

A Lumiere Film & TV Kft. által benyújtott forgatókönyv-ötletre a filmszakmai döntőbizottság 2020 márciusában először 3 millió, majd a szkript második változatának elkészítésére júliusban 4 millió, a harmadik változatra szeptemberben 3,1 millió forintot ítélt oda, míg decemberben elfogadta a végső változatot. A produkció a film gyártásra eddig nem kapott állami támogatást - derül ki az NFI pályázati közleményeiből.

Pilvax-cég már van

Filmgyártásra ugyanakkor már létrehoztak egy vállalkozást, 2021 februárjában, Pilvax Film Kft. néven, 3 millió forint jegyzett tőkével a Lumiere Film, valamint Fülöp Péter producer, gyártásvezető (aki többek közt dolgozott hazánkban forgatott nemzetközi filmekben, és az egyik producere volt a tavaly bemutatott, Budapest látványos helyszínein forgatott Pesti balhé című magyar akció-vígjátéknak).

Az NFI oldalán közzétett pályázati adatok szerint A nap forgatókönyvét Kis-Szabó Márk (aki közreműködött a Pesti balhé megírásában is) és Szente Vajk színész-műsorvezető jegyzi, a társíró Rákay Philip, a producerek a Lumiere Film ügyvezetője Csincsi Zoltán, valamint Kriskó László. A film producereivel Rákay műsorvezetőként már az állami tévé Szabadság tér 89 és Szabadság tér 56 című múltidéző sorozatainak elkészítésében is együtt dolgozott. (Csincsi operatőr-producerként és Kriskó rendező-producerként több közös közmédiás műsort és filmet készített, közös cégük is van.)

Látványos produkciót terveznek

A Petőfi-film megvalósítása előtt az utolsó zöld lámpák még nem gyulladtak ki - mondta Rákay az M5 műsorában. A produkció finanszírozása és költségvetése nem került szóba a tévéműsorban, de az kiderült a beszélgetésből, hogy egy látványosan fényképezett, nagyszabású tömegjeleneteket, korhű jelmezeket és díszleteket használó, történelmi filmet terveznek az alkotók. "Olyan látványvilágot kell teremteni, amihez a mai ember szeme szokva van, és amit ezek a hősök bőven megérdemelnének" - véli Rákay.

A műsorvezető kérdésére, hogy "lesz-e egy jó kis netflixes, hollywoodi, izgalmas, mindemellett egy sok vitát kiváltó produkció", a filmíró azt felelte, hogy ha rajtuk múlik, akkor lesz, most is ezen dolgoznak egy kreatív stábbal. Kiváló magyar filmesek vannak Magyarországon, akik a legnagyobb amerikai és angol produkciókban dolgoznak, de nincsen könnyű dolguk a Petőfi-film alkotóinak, mert egy magyar film, akár egy nagy történelmi magyar film költségvetése is csak századannyi lehet, mint egy hasonló amerikai produkcióé, ezért bíznak a magyar leleményben és kreativitásban, és abban, hogy a külföldi szuperprodukcióknál dolgozók ebben a filmben akár szívügyből is részt vesznek. Persze ez nem jelenti azt, hogy ingyen kellene dolgozniuk - tette hozzá Rákay.

Nehezen viseli, hogy nincsenek minőségi történelmi filmek Aranybulla címmel (az 1222-ben kiadott Aranybulla a nemesség és a király jogait, illetve kötelezettségeit rögzítette évszázadokra). A pályázó a Hábermann Jenő producer vezette Film-Art Kft. volt. Az Aranybulla 800. évfordulójára készült forgatókönyv-ötlet támogatása még messze nem garancia arra, hogy valaha film is lesz belőle - Rákay, Kis-Szabó és Szente egy újabb forgatókönyvtervét fogadta el idén januárban és adott annak fejlesztésére 4 millió forintot az NFI filmszakmai döntőbizottsága,címmel (az 1222-ben kiadott Aranybulla a nemesség és a király jogait, illetve kötelezettségeit rögzítette évszázadokra). A pályázó a Hábermann Jenő producer vezette Film-Art Kft. volt. Az Aranybulla 800. évfordulójára készült forgatókönyv-ötlet támogatása még messze nem garancia arra, hogy valaha film is lesz belőle - írta Rákay februárban a Facebook-oldalán.

"Nem vertem eddig nagydobra, de évek óta történelmi sorozatok és mozifilmek forgatókönyvein, ötletein dolgozom, kiváló kollégáimmal, barátaimmal együtt. Mert jó ideje nehezen viselem, hogy a magyar történelem legszebb fejezetei, legtanulságosabb epizódjai, legnagyobb hősei és hőstettei, vagy akár kudarcai nincsenek minőségi módon, izgalmasan, fogyaszthatóan, de nem felszínesen, filmekben, sorozatokban elmesélve.

Az Aranybulla története csupán egy a feldolgozandó 'adósságok' közül, de hosszan sorolhatnám, mi minden van még a tarsolyunkban. Ahogy - tudomásom szerint - sok más kiváló magyar producer és forgatókönyvíró is jobbnál jobb filmtervekkel pályázik. Hamarosan megéljük majd, hogy nem csak a Kőszívű ember fiait meg az Egri csillagokat lehet előhúzni, amikor a legfiatalabbaknak magyar történelmi filmet szeretnénk mutatni. Amióta ugyanis Káel Csaba vezeti a Nemzeti Filmintézetet, végre komoly nyitottság és megalapozott szakmai háttér segíti az ilyesfajta, identitás- és nemzeterősítő filmes törekvéseket, amelyeknek nem is olyan sokára kézzelfogható, látható eredményei is lesznek" - írta Rákay a Facebook-oldalán.

Példát mutatnak

Olyan látványos történelmi filmet terveznek, amelyben méltóképpen be tudnak mutatni egy olyan embert, aki népvezér, fáklyavivő volt, példát mutatott sokaknak, és e mellett a 26 éve alatt egy páratlan életművet is letett az asztalra, ezer költeménnyel. Egy olyan embert mutatnak be "aki - mint a klasszikus történelmi alakok - ebben a mai furcsa, kizökkent időben is tud valamit üzenni hazáról, patriotizmusról, hazaszeretetről, a feltétel nélküli és érdek nélküli feláldozásáról akár a saját életének is egy magasabb rendű ügy oltárán" - mondta Rákay. "Mindezt nem dagályosan tennék, hanem szerethető formában; a végén az ember úgy jöjjön ki a moziból, hogy helyenként a könnyeit nyeli, helyenként jól szórakozik."

Forgatókönyvíró társaival együtt sokat küszködtek azzal, hogy milyen karakterként ábrázolják a márciusi ifjakat, de abban biztos voltak, hogy huszonéves fiatalokról van szó - mint Jókai Mór, Bulyovszky Gyula, Sükey Károly, Irinyi József, Vasvári Pál és Petőfi -, akik szerették az életet, szerették a lányokat, zrikálták egymást, éltek, de voltak pillanatok, amikor azt tudták mondani, hogy a hazáért bármit, akár az életet is odadobják, és az élére állnak valaminek, aminek nem lehetett tudni akkor még, hogy mi lesz a vége. Nem szobortalapzaton álló, érinthetetlen történelmi hősöket fogunk látni, dagályosabbnál dagályosabb jelenetekben, hanem fiatalokat - mondta Rákay, de hozzátette azt is, hogy a történelmi karaktereket nem akarták deheroizálni, ők továbbra is piedesztálon állnak, de nem az érinthetetlen kategóriában, hanem a szerethető hősökében, akik talán mi is szeretnénk lenni.

A projekt még nem tart a szereplőválogatásnál, így nem tudni, ki alakítja Petőfit, de az író-kreatív producer szerint a színész kiválasztásakor és a forradalmár-költő megjelenítésekor nem lehet elvonatkoztatni a költőről fennmaradt egyetlen dagerrotípiától és a mindannyiunkban élő Petőfi-képtől sem.

Az NFI filmszakmai döntőbizottságának tagjai Pál Ákos Bertalan, az NFI Zrt. 2019 szeptemberében kinevezett vezérigazgatója, aki korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. munkatársaként "felügyelte a filmalap tevékenységét".

- Káel Csaba filmipari kormánybiztos, a Müpa vezérigazgatója, a Bánk bán operafilm rendezője

- Pesti Ákos filmes gyártásvezető, reklámfilmrendező

- Kálmán András jogász, szerzői jogi és filmforgalmazási szakember, 2015-ig a Mafilm Audio Kft. ügyvezetője

- Fonyódi Tibor sci-fi író, az állami tévé Tűzvonalban, Hacktion és Géniusz, az alkimista sorozatainak forgatókönyvírója

- póttag: Lukácsy György esztéta, az állami tévé "filmes szakértője", a Nemzeti Színház irodalmi munkatársa, a Heti Válasz volt filmkritikusa A döntőbizottság elnöke a közgazdász végzettségű, az NFI Zrt. 2019 szeptemberében kinevezett vezérigazgatója, aki korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. munkatársaként "felügyelte a filmalap tevékenységét".filmipari kormánybiztos, a Müpa vezérigazgatója, a Bánk bán operafilm rendezőjefilmes gyártásvezető, reklámfilmrendezőjogász, szerzői jogi és filmforgalmazási szakember, 2015-ig a Mafilm Audio Kft. ügyvezetőjesci-fi író, az állami tévé Tűzvonalban, Hacktion és Géniusz, az alkimista sorozatainak forgatókönyvírója- póttag:esztéta, az állami tévé "filmes szakértője", a Nemzeti Színház irodalmi munkatársa, a Heti Válasz volt filmkritikusa

Titkosrendőr vet gáncsot Petőfiéknek

A filmben sok kitalált részlet lesz, de persze nem változtatnak a történelmen, eljutnak az események A-ból B-be, ahogy a történelemkönyvekben meg van írva - nyugtatta meg a hallgatóságot Rákay, aki szerint olyan fiktív kis kacskaringókat írtak bele a filmbe, amelyek még szerethetőbbé, még izgalmasabbá és kalandosabbá tehetik azt a márciusi napot.

Egyfelől igyekeztek szigorúan ragaszkodni a történelmi hűséghez, a díszletek, jelmezek és használati tárgyak megtervezésekor is, még azt is komolyan veszik, hogy a Pilvax kávéház mellett kettővel milyen üzletek és üzletfelirat voltak - mondta Rákay. Másfelől viszont filmes szempontból több feszültség kell egy történelmi kalandfilmhez, mint ahogy a történelemkönyvek szerint lezajlottak a március 15-ei események egymás után. (Az ifjak a Pilvaxba, majd az egyetemekre mentek, kinyomtatták a Nemzeti dalt, a tömeg a Nemzeti Múzeumnál gyűlést tartott, majd a Városházára mentek, hogy elfogadtassák a 12 pontot a városi tanáccsal, majd Budára a helytartótanács épületéhez és Táncsics Mihály börtönéhez, este pedig a Nemzeti Színházba.)

Az alkotók ezért kitaláltak egy olyan történetszálat, amelyben egy titkosrendőr egy szürke zónában mozgó csapattal együtt azon dolgozik egész nap, hogy elvágja Petőfiék útját - megakadályozza például a Nemzeti dal kinyomtatását, a tömeg összeverődést a Nemzeti Múzeumnál -, megpróbálnak előttük járni és kivonni a forgalomból Petőfit és társait - mondta filmíró. A forgatókönyvükbe belekerült az is, hogy a forradalom estéjén Petőfi nem Jókaival és társaival ünnepel a Nemzeti Színház Bánk bán előadásán, hanem Szendrey Júliával a szerelmet ünnepeli, ami után 9 hónappal, 1848 decemberében megszületik Petőfi Zoltán. Nem tudjuk, hogy így volt-e, de így is történhetett volna - árult el részleteket a fikciós szálról Rákay.

Rákay visszatért a közéletbe

Rákay Philip tévés-rádiós műsorvezető, a Fidesz gyűlések egykori házigazdája, az állami tévé M1-es (akkor még nem hír-) csatornáért felelős vezérigazgató-helyettese is volt, aki az elmúlt években saját cégeiben dolgozott, amelyek szép nyereséget termeltek.

A médiaszakember tavaly szeptemberben azonban visszatért a közéletbe, mert "elege lett abból, hogy a közösségi médiában ömlik az arcára a balliberális, momentumos agymosás", ami úgy lehetséges szerinte, hogy "a liberális hálózat műhelyeit a külföldről pénzelt NGO-k már vagy tíz éve képzik, elárasztva a netet balos propagandával". Ő viszont tenni akar ez ellen, ezért elindította a Megafon Központ segítségével a közösségi médiás oldalát, a "patrióta értékrend" közvetítésére. (Naponta posztol, videókat is gyárt, a kedvenc témája Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára.)

Két év alatt 400 milliós osztalék

A Céginfo.hu adatai szerint Rákay 2016 novembere óta igazgatósági tag a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-nél; a ménesbirtok és tangazdaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért Lázár János volt miniszter, hódmezővásárhelyi fideszes képviselő kormánybiztosként felel.

Rákay 2018 októbere óta többségi tulajdonosa a hódmezővásárhelyi székhelyű Dél-alföldi Média Centrum Kft.-nek (jelenleg az üzletrészek 69 százalékának), amely Rádió7 néven rádiós műsorszolgáltatással foglalkozik Hódmezővásárhely és Makó környékén. A mérlegadatok szerint jót tett a rádiós vállalkozásnak a médiaszakember megjelenése, ugyanis a 2018-as 93 milliós forgalmat 2019-re 165 millióra tornászták fel, az ötmilliós veszteséget 10 milliós nyereségre fordították (amiből osztalékelőlegként 5 milliót kifizettek a cég két tulajdonosának). A kft. egyik ügyvezetője Göbl Vilmos, aki korábban Lázár János sajtós munkatársaként volt ismert.

Norton Consulting Zrt.-adatok (M Ft) Megnevezés

2017. szept.-dec. 2018 2019 Értékesítés nettó árbevétele 17,3 818,0 616,3 Üzleti eredmény 0,4 631,0 441,7 Adózás előtti eredmény 0,4 620,2 435,3 Adófizetési kötelezettség 0,03 18,1 17,7 Adózott eredmény 0,3 602,1 417,6 Saját tőke 1,6 607,4 725,0 Jóváhagyott osztalék 0 300,0 100,0

Forrás: Céginfo.hu

A Norton Consulting Zrt. nevű tanácsadó cégét 2017 szeptemberében alapította, amely már a következő évben 818 millió, 2019-ben pedig 616 millió forint nettó árbevételt ért el. A két évben összesen 1 milliárd 19 millió forint adózott eredményt termeltek, amiből a tulajdonos Rákaynak 400 milliót kifizettek osztalékként (ami után a jogosultnak adózni kell). A vállalkozásnak jelenleg két bejelentett alkalmazottja van.

A Norton Consulting az egyik tulajdonosa 2019 októbere óta a 66 milliós jegyzett tőkéjű, hegymagasi székhelyű Tarányi Nonprofit Kft.-nek, amely üzemelteti a tavaly nyáron felújítást követően megnyitott Tarányi-présházat, amely étterem és rendezvényhelyszín a Szent György-hegyen.

Tavaly áprilisban került a Norton Consulting birtokába a 135 millió forint jegyzett tőkéjű Ranolder Villa 1864 Kft., amely a tulajdonosa a badacsonytomaji, felújításra váró, 19. századi Ranolder villának. "Szeretnénk megmenteni - az utolsó utáni pillanatban - azt a közös kulturális kincset, amelyet Ranolder püspök atya hagyott az utókorra." "Ebben a pillanatban én vagyok az egyetlen, aki meg akarja menteni és eredeti pompájában tündöklő, klasszicista villaként szeretné helyreállítani a Ranolder villát" - közölte az épület felújításával kapcsolatban 2020 novemberében Rákay Philip a Balatontipp.hu portállal.