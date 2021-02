Feltárták a dél-afrikai és brit mutációk hatását az oltásokra

Egy kismintás, laboratóriumi kutatás egyelőre azt igazolja, hogy sem a brit, sem a dél-afrikai variáns nem ront a Pfizer/BioNTech- és Moderna-vakcinák hatékonyságán, azok mind a két mutációval szemben védettséget jelentenek.

A New England Journal of Medicine lapban szerdán közzétett új jelentés szerint a Pfizer-BioNTech Covid-19 vakcinája megvédheti az embereket az új koronavírus-változatokkal szemben, köztük az eddigi leggyorsabban terjedő, először Dél-Afrikában izolált B.1.351 néven variánssal szemben is.

A tanulmányhoz a Pfizer és a Texasi Egyetem Orvosi Osztályának kutatói génmanipulálták a vírus változatait a B.1.351-ben található mutációk egy részének hordozására. Aztán megvizsgálták, hogyan hatnak 15 olyan ember vérmintáira, akik előzőleg megkapták a nevezett mRNS-vakcina mindkét dózisát és azt tapasztalták, hogy in vitro körülmények között hatásos maradt a készítmény - derül ki a CNN összefoglalójából.

Míg a vérszérumminták ban a mutáció fertőzési kísérletekkor kevesebb semlegesítő antitest-aktivitást tapasztaltak, az mégis elég volt a vírus semlegesítésére. Ez megerősíti más hasonló kutatások eredményeit is, így nagy valószínűséggel a Pfizer és BioNTech készítménye jól alkalmazható ott is, ahol már erősen terjed az új mutáció.

"Bár még nem tudjuk pontosan, hogy a Covid-19 betegség vagy fertőzés elleni védelemhez milyen szintű semlegesítés szükséges, más oltásokkal kapcsolatos tapasztalataink azt mutatják, hogy valószínűleg a Pfizer vakcina viszonylag jó védelmet nyújt ezen új változat ellen is" - értékelte a kutatást végző egyik szakértő, Scott Weaver, a Texas Egyetem Orvosi Osztályának Emberi Fertőzések és Immunitás Intézetének igazgatója és a tanulmány szerzője.

"A semlegesítés szintjének a dél-afrikai variánssal szembeni körülbelül 2/3-os csökkenése meglehetősen kicsi ahhoz képest, hogy az egyéb vakcinák vakcinák által generált semlegesítési szintek milyen eltérésekkel rendelkeznek, amelyek fehérje-szekvenciájukban még nagyobb a variáció, mint a SARS-CoV-2-nél" - tette hozzá Weaver.

A Pfizer szerint így ez is azt erősíti, hogy egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a variáns az oltása által biztosított védelmet csökkentse. "Mindazonáltal a Pfizer és a BioNTech megteszik a szükséges lépéseket, megfelelő beruházásokat hajtanak végre, és állandóan egyeztetnek a a szabályozó hatóságokkal, hogy egy frissített mRNS-vakcinát vagy emlékeztetőoltást gyárthassanak, ha a törzs mégis jelentősen csökkentené az immunizációs hatást"- áll a Pfizer közleményében.

Ugyanígy a New England Journal of Medicine lapban tette közzé egy előzetes kutatási eredményét a Moderna is, amely szintén azt mutatja, hogy az antitestreakció visszaesett, de nem olyan mértékben, hogy a B.1.351-es dél-afrikai variánssal szemben ne nyújtana elegendő védelmet. Nem látják azt sem, hogy romlana a készítmény hatékonysága az először az Egyesült Királyságban azonosított B.1.1.7 néven ismert változattal szemben.

A vakcinák esetében tartós mellékhatást továbbra sem mutattak ki.