Újabb komoly bűnügyben került elő Balogh Sándor neve

Balogh Sándor üzletember, a budapesti vizes vb egykori gazdasági igazgatója is érintett cégein keresztül egy németországi, több ezer embernek 90 millió euró kárt okozó piramisjátékban - írta meg a Blikk a német bírósági ítéletre hivatkozva.

A befolyásos politikai kapcsolatokkal is rendelkező Balogh Sándor üzletembert - aki Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter első férje volt - több mint egy éve körözi a magyar rendőrség több száz millió forintos adócsalás és befolyásvásárlás bűncselekmények gyanúja miatt. A budapesti vizes vb-t szervező állami Bp2017 Kft. ügyvezető-helyettese, gazdasági igazgatója is volt a korábban a Magyar Afrika Társaság alapító-elnökeként ismert Balogh, aki itthon már hatósági megfigyelés alatt állt, amikor - a hvg.hu információi szerint - sikerült Dubajba szöknie.

A Blikk most megtudta, hogy Balogh érintett volt egy hatalmas piramisjáték működtetésében is.

Tavaly novemberben a Stuttgarti Tartományi Bíróság hét év szabadságvesztésre ítélte az elmúlt évtized legnagyobb Baden-Württembergi csalásának tartott EN Storage-ügyben S. Ivánt.

A bírósági irat szerint a férfi 2012-től alkalmazott volt Balogh Sándor ellenőrzése alatt álló cégekben, a Puszta Immo Kft.-ben, a Globimpex Kft.-ben és a BP2017 Kft.-ben és közreműködött Balogh különböző projektjeiben is. Részt vett például konténerek, kerítések és szögesdrótok beszerzésében, amire - mint az ítéletben szerepel - az "arab tavasz" idején elindult menekülthullám idején volt szüksége a magyar államnak, továbbá benne volt egy utcai közvilágítás beszerzésében egy magyar város számára, illetve ügyködött a 2017-es budapesti úszó világbajnokság megszervezésében is.

S. Iván biztosított hozzáférést saját cégeihez, illetve Balogh érdekeltségeihez az EN Storage GmbH által beszedett összegek eltüntetéséhez. A német vállalkozást N. Edvin alapította 2011-ben. N. azzal csalogatott magához befektetőket, hogy busás nyereséget, akár 11 százalékos éves hozamot is ígért nekik az általa kitalált biznisszel. Mégpedig azzal, hogy a nála elhelyezett összegekből adattároló eszközöket szerez majd be, és azokat cégeknek, valamint állami felhasználóknak fogja bérbe adni. Valójában az adattároló eszközök nem léteztek, és felhasználási szerződéseket sem írtak alá ténylegesen működő cégekkel, illetve állami intézményekkel - olvasható a lap cikkében.

Az EN Storage GmbH egyetlen bevételi forrását a befektetőktől megszerezett összegek jelentették 2015 végéig, 2016 elejéig. A befolyt pénzből S. Iván mintegy 4,7 millió eurót továbbított egy, a GmbH-hoz visszavezető fizetési körbe, körülbelül 5,7 millió eurót pedig a Balogh Sándor által irányított hálózatnak küldött tovább.

A csalássorozatnak maga az ötletgazda, N. Edvin vetett véget: 2017 februárjában jelentkezett a stuttgarti államügyészségen és feltárta a csalásra épülő rendszert, megnevezve az abban résztvevő személyeket is. N. Edvint a Stuttgarti Tartományi Bíróság 2018 augusztusában 7 év tíz hónap szabadságvesztésre ítélte.

Az iratokban szerepel Balogh neve is, aki ellen a német és a magyar bűnüldöző hatóságok is számos nyomozási eljárást folytatnak különböző gazdasági bűncselekmények, így csalás, adóelvonás és pénzmosás miatt - azt is írják, hogy vélhetően Dubajban bujkál.

Hogy mi történt a csalással megszerzett összegek jelentős részével, azt mindmáig nem tudni, jelentős összegek sem N. Edvinnél, sem az eljárás alá vont résztvevőknél nem kerültek elő - áll az ítéletben.