Pluszszolgáltatást kaptak az Erste bankkártyái

Az Erste hitelkártyás tranzakciók esetében is elérhetővé vált a Mastercard Részletfizetés. Az ügyfelek a boltokban a POS terminálon, a webáruházakban online is választhatják a fizetendő összeg fix részletekben történő kiegyenlítését a vásárlás pillanatában - írja közleményében a pénzintézet.

Már a hazai hitelkártya-piac legnagyobb szereplőjénél is elérhető a Mastercard Részletfizetés szolgáltatása: az Erste Bank ügyfelei is választhatnak a bolti bankkártya-elfogadó terminálon vagy online fizetésnél egy felugró ablakban, hogy a szokásos módon, egyben, vagy fix részletekben szeretnék kiegyenlíteni a vételárat. Az Ersténél eddig is voltak részletfizetési szolgáltatások a hitelkártyás ügyfelek számára, a pénzintézet azonban a Mastercarddal közösen most tovább bővíti azon csatornák körét, ahol ez a lehetőség hozzáférhető - közölte a bank.

Az ügyfeleknek ez rugalmasabb megoldás, mert bármilyen, 20 ezer forint feletti vásárláskor dönthetnek úgy, hogy igénybe veszik az automatikus áruhitelt jelentő szolgáltatást. Az ügyfelek a normál hitelkártyakamatokhoz képest kedvezőbb konstrukcióban, részletekben fizethetik vissza a felhasznált összeget. A Mastercard elsőként vezette be ezt a szolgáltatást Magyarországon, melynek népszerűsége egyre nagyobb lett az idő előrehaladtával - ebben jelenthet további ugrást a hitelkártyapiac vezető szereplőjének csatlakozása.

Az Erste Banknál Azonnali Könnyített Törlesztésnek nevezett szolgáltatás 2020. október 1-től - a bank bírálata alapján - automatikusan elérhetővé válik a Mastercard hitelkártyával rendelkező ügyfelek számára, így a 20 ezer forint feletti vásárlásoknál a kártyás tranzakció elindítását követően jelenik meg a kérdés: részletekben vagy egyben szeretnének fizetni? Ezt a beállítást a főkártya birtokos később bármikor módosíthatja TeleBankon keresztül vagy bankfiókban. Kérheti, hogy a szolgáltatás elérhető legyen a társkártya birtokos(ok) számára is, illetve azt is, hogy a rendszer egyáltalán ne ajánljon fel sem neki, sem a társkártyás(ok)nak ilyen részletfizetési lehetőséget.

Jelenleg már több mint százezer bankkártya elfogadó terminál alkalmas arra, hogy a részletfizetési opciót megjelenítse vásárlás közben, ez a hazai kereskedői terminálok közel háromnegyede. A jövőben a lefedettség további emelését tervezik a piaci szereplők.