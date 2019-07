Polgári kaszinóval gazdagodott Miskolc, de Győrben gyűlik a zseton

Már 11 hazai kaszinó közül választhatnak a hazai és külföldi játékosok, ugyanis megnyílt a miskolci kaszinó is. A tulajdonos pedig Borkai Zsolt győri fideszes polgármester ügyvédje, aki a győri és a pécsi kaszinót is megkapta korábban.

Megnyílt a miskolci kaszinó, így teljessé vált a hazai kaszinópiac: koncessziós jogokhoz kötve összesen 11 kaszinó működhet jelenleg Magyarországon, és tíznek már eddig is volt működtetője. A Szerencsejáték Felügyelet adatai szerint a 2029-ig érvényes engedélyt a győri székhelyű Casino Win Miskolc Kft. kapta meg, a névválasztás pedig némileg érdekes: Budapesten ugyanis már üzemel egy Tropicana kaszinó, és a miskolci kaszinónak is a Tropicana nevet adták a tulajdonosok.

A miskolci kaszinóval Rákosfalvy Zoltán a második legnagyobb kaszinótulajdonos lehet Magyarországon. A győri ügyvéd ugyanis a tulajdonosa a Casino Win Miskolc Kft.-t is birtokló TREFF-KLUB Kft.-nek, amely a győri és a pécsi kaszinót is működteti. Nála csak Andy Vajna birtokolt több kaszinót, a januárban elhunyt üzletemberhez öt kaszinó tartozott. Kérdés, hogy a miskolci kaszinó mennyire lesz nyereséges, mindenesetre a győri kaszinóval igen jól járt Rákosfalvy Zoltán: a Casino Win Győr Kft. 1,7 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el 2018-ban, amely az előző évinél 21 százalékkal több. A bevételek emelkedése és a ráfordítások csökkentése már üzemi szinten is megugró nyereséget eredményezett: a 2017-es 38,8 millió után 264,5 milliót könyvelhettek el

Elegáns szórakozás

"Nem vagyok szerencsejátékos, nagyapám egyetemi tanárként, bölcs, okos emberként az volt, de ezt a hajlamot nem örököltem tőle. A kaszinót vállalkozásnak tekintem, amelyet szakértő menedzsment irányít, néha be kell avatkoznom, de időt gyakorlatilag nem rabol tőlem. Szerettem volna klasszikus, elegáns polgári szórakozóhelyeket létrehozni, ahová nem csak azért jár az ember, hogy bedobálja a pénzét a gépekbe" - mondta a gyorplusz.hu-nak adott interjúban Rákosfalvy Zoltán. Ügyvédi munkája során került kapcsolatba több, kaszinót működtető céggel, rálátott a tevékenységükre, innen származik ennek a vállalkozásnak a gondolata.

Hogy miért pont az ő cége kapta meg a miskolci kaszinót is, az nem teljesen átlátható. A szerencsejáték-törvény szerint az illetékes miniszter a megbízható szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül is megkötheti a koncessziós szerződést. Nem is volt nyilvános pályázat. A koncessziókat elnyerő cégeket elvileg a Belügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is átvilágítja, és a vállalkozások tulajdonosai nyilatkozatot is tettek arról, hogy tulajdonosi struktúrájuk természetes személyekre vezethető vissza. Ez Rákosfalvy esetében rendben is van, ellenben Andy Vajna halálával jelenleg nem tudni, hogy ki az a természetes személy, aki annyira megbízható, hogy üzemeltetheti a 2018-ban 9,6 milliárd forintos profitot termelő öt budapesti kaszinót is.

Rákosfalvy tehát alapvetően ügyvéd, például idén júniusban is ő képviselte a Kúrián Borkai Zsolt, Győr fideszes polgármesterét egy EP-választáshoz kapcsolódó ügyben. A Treff-Klub Kft. tulajdonosa a győri önkormányzat ügyvédje, sajtóhírek szerint korábban a Fidesz-frakciónak is dolgozott. Az Mfor.hu pedig azt írta korábban, hogy a Rákosfalvy által elnyert koncessziók a cégek ügyvezetőjén, Kruppa Zsolt Andráson keresztül kapcsolódnak Seszták Miklós volt fejlesztési miniszterhez. A szintén kisvárdai Kruppa Zsolt András felesége ugyanis Seszták Miklós feleségével közös vállalkozásban volt érdekelt.

Jó kapcsolatok és a sport szeretete

A győri polgármester ügyvédje azonban nemcsak peres ügyekkel és kaszinókkal, hanem értékes ingatlanok felvásárlásával is foglalkozik. A Kisalföld írta meg májusban, hogy Rákosfalvy személyében új tulajdonosa van a Bécsi kapu tér 3. szám alatti, a köznyelv által Vaskakas-háznak nevezett patinás épületegyüttesnek: a Püspökvár Kft. vette meg a házat, a szomszédját és a volt Vaskakas éttermet a felette lévő udvarral.

A Püspökvár Kft.-t két magánszemély alkotja, Rákosfalvy mellett a másik az ismert győri üzletember, Somogyi János. A vállalkozó cége is jó kapcsolatot ápol a győri városvezetéssel. Éppen most júniusban fejeződött be a 6,3 milliárd forintos forgalmat bonyolító Somogyi Elektronic Kft. raktárfejlesztésének harmadik üteme. Az ünnepélyes avatón pedig Borkai Zsolt polgármester méltatta a családi vállalkozást, amely az elsők között telepedett le az ipari parkban.

Közös vonás Győr polgármestere és ügyvédje, Rákosfalvy Zoltán között a sport szeretete is: Borkai olimpiai bajnok tornász volt, míg Rákosfalvy jelenleg a Magyar Úszó Szövetség elnökségének, valamint a győri atlétikai club felügyelőbizottságának is tagja.