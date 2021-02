Tarol a sárga csekk ellenfele a postákon

Csaknem háromszorosára ugrott az iCsekk használata tavaly 2019-hez képest, részben a mobilalkalmazás megújítása, részben a koronavírus-járvány időszaka alatt megváltozó ügyfélszokások miatt.

A múlt évben 2020-ban összesen több mint 8 millió darab mobilos csekkbefizetés történt közel 80 milliárd forint értékben; az iCsekken fizetők átlagosan 3 darab csekket fizetnek be havonta - adta hírül a Magyar Posta Zrt..

Az iCsekk alkalmazás segítségével, a papíralapú csekkeken lévő QR-kód beolvasása után egyenlíthetők ki a közműszolgáltatói díjak, elektronikus fizetéssel.

A Magyar Posta szerint az iCsekk applikáció használata számos előnnyel jár, a csekkbefizetés akár otthonról, postai nyitvatartási időn kívül is lehetséges. A QR-kód beolvasása után a számlát nem kötelező kiegyenlíteni, lehetőség van későbbi befizetésre is, az alkalmazás továbbá a sikeres befizetésről visszaigazoló emailt küld - ismertették.

A postai QR-kódos csekkbefizetés az iCsekk mellett a Budapest Bank, valamint az OTP Csoport egyes alkalmazásaiba beépülve is elérhető, és további partnerek is érdeklődnek a megoldás iránt.

A Posta és a Díjnet 2020 februárjában újította meg a közös alkalmazását, tavaly októberben pedig tovább fejlesztették az applikációt - olvasható a közleményben.

