Posta: már otthonról is lehet levelet feladni

Ugrásszerűen megnőtt a kereslet a járvány idején az online, de mégis papíralapú levélfeladás iránt. A hibridlevél típusú küldeményekkel elkerülhető a postai fizikai kapcsolat, hiszen a levelet egy digitális postahivatalban, elektronikusan kell feladni, a címzetthez mégis papíron jut el a küldemény. Már több mint tízezer levelet postáztak így.

Egy átlagos hazai kis- és középvállalkozás esetében a postai ügyintézés heti 1-2 órát vesz igénybe, a havonta feladott levelek száma pedig 50 és 500 boríték között mozog - az 1000 fölötti leveleket sokan diákmunkával oldják meg, hogy csökkentsék a borítékolással töltött időt.

Most pedig a koronavírus-járvány miatt sok vállalat kerülné a postai sorban állást (ahogy a kézbesítők is kerülnék az emberi kontaktusokat), és ezekre a problémákra létezik is egy viszonylag egyszerű megoldás. Bárki feladhat hibridlevelet, aminek a lényege, hogy a postázandó dokumentumot egy digitális felületre kell feltölteni a hibridlevél.hu-n, aztán ezt a a Posta Logisztikai Központjába szállítják, és az papíralapon jut el a címzetthez.

Az online postahivatalban feladott leveleket akár 12 órán belül gyártják le és adják fel fizikai küldeményként a Magyar Postán, így a levél a feltöltés után ugyanazzal a hagyományos megoldással jut el a címzetthez. Így tértivevényes, ajánlott és elsőbbségi küldemény is létezik hibridlevél formában.

"Van, aki havonta csak 1-2 levelet küld, de akad olyan vállalat is, amelyik akár több tízezer küldeménnyel keres meg minket havi rendszerességgel. Utóbbi esetben értelemszerűen több időt és pénzt spórol a feladó a hibridlevél-szolgáltatással, a járványhelyzetben viszont egy darabot is biztonságosabb otthonról elküldeni, mint elsétálni a legközelebbi postahivatalba. Egy hibridlevél elküldése extrák nélkül egy cég részére egy postai bélyeg értéke (135 forint), így a papír, a nyomtatás költsége és a boríték ára is megspórolható" - idézik a társaság közleményében Lénárt Balázst, az első hibridlevél-szolgáltatással foglalkozó hazai vállalat egyik alapítóját.

A cég a Napi.hu kérdésére elmondta, hogy a koronavírus-járvány kezdete óta több mint 10 ezer levelet adtak fel így, és már 1400 cég regisztrált a szolgáltatásra.