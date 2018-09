Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Profit van, a vevő még ismeretlen

Jelentős nyereséggel zárta az idei első félévet a KH csoport. Arról azonban továbbra sincs hír, hogy ki és mennyiért veheti meg a KBC Securitiest. A brókercég lakossági üzletágáért jelentős összeget fizetnének hazai és külföldi érdeklődők.

Továbbra is homály övezi a K&H Bank magyarországi brókercégének, a KBC Securitiesnek az eladását. A magyar piac második legnagyobb szereplőjének lakossági üzletágát zárt körben hirdette meg az anyabank, a KBC. ( A másik két üzletága: a vállalatfinanszírozás és a letétkezelés beolvad a K&H-ba.) Amint arról több ízben is hírt adtunk az érdeklődők alaposan felsrófolták az árat, de hogy végül mennyiért adják el az üzletágat, s hogy ki ígérte a legtöbbet érte, arról egyelőre nincs információ.

A bank féléves eredményeit taglaló sajtótájékoztatón, David Moucheron, a K&H Csoport vezérigazgatója a Napi.hu kérdésére nem kívánt adatokkal szolgálni arról, hogy mi lett a eredménye a pályázatnak, csupán annyit jegyzett meg, hogy további egyeztetések zajlanak az ügyben. Mindez azért érdekes, mert a tender második fordulójába jutott érdeklődőknek augusztus 20-áig kellet leadniuk ajánlatukat, és a Napi.hu értesülései szerint a hónap utolsó napjáig kellett volna eredményt hirdetni. Mindez úgy látszik húzódik. Korábbi értesüléseink szerint a három vevőjelölt közül egy román és egy nyugat-európai, egy pedig magyar: utóbbi az Equilor. Az eladási ár is magas lehet, hiszen már az ajánlattétel első fázisában is egymilliárd forint feletti összeget emlegettek szakmai körökben.

Jó áron ment el az egykori székház

A K&H idei első félévi eredményében is jelentkezett egy különleges tétel, amely egy pesti ingatlan, a bank egykori székházának eladásából származott. De a vállalat a Pozsonyi úti, egykori KISZ székház értékesítéséből befolyt összeg nélkül is jól teljesített. Nettó nyeresége 31,5 milliárd forintos szintre - rendkívüli bevételek nélkül 27,4 milliárdra - emelkedett - ez 22 százalékkal múlja felül a 2017 első félévi eredményt. A jelentős profit a magasabb üzleti volumennek és az ügyfélszám gyarapodásának volt köszönhető. A lakossági ügyfelek száma 1,4 százalékkal nőtt és megközelítette a 670 ezret.

Digitálisan egyszerűbb

Az ország második legnagyobb bankja a digitalizációban is erősít. Immár több mint 200 olyan ATM-et működtetnek, amely alkalmas készpénz befizetésre is, a bankfiók hálózatban pedig már 26 olyan egységet találni, amelyben nem működik hagyományos pénztár. A fejlesztések következtében a készpénz befizetések közel fele már ATM-eken keresztül történik. A papírmentes ügyvitelt biometrikus profillal rendelkező ügyfél azonosítással is gyorsítani kívánják. Az idén januárban bevezetett rendszert már 60 000 ügyfél használja. A tervezettnél lassabban terjed a banki mobilapplikáció. Az okostelefonon való banki ügyintézés lehetőségét még csak 5-6000-en használják, vagyis áttörésről egyelőre nem lehet beszélni.

Kárbejelentés videón

Jelentősen átalakult ugyanakkor a bankhoz tartozó biztosító ügyintézése. Az első félévet amúgy 2,1 milliárdos profittal zárták. A növekedés motorja a gépjármű felelősség biztosítások gyarapodása volt. Az ügyfelek számára bizonyára vonzó, hogy önálló kárrendezési hálózatot állítottak fel, így gyorsabban tudják rendezni a károkat. Az első félévi kárbejelentések felét már saját okostelefonos alkalmazáson keresztül jelentették be és bizonyos vagyonkárok esetében már lehetőség van videós kárbejelentésre is..