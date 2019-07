Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Putyin ismét Budapestre érkezik

Ősszel Magyarországra látogat Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy találkozzon Orbán Viktor kormányfővel – tudta meg a Népszava. A téma pedig az energetika lehet.

Több egymástól független forrás is arról beszélt a lapnak, hogy az országok vezetői idén október 30-án konzultálhatnak egymással Budapesten. Putyin állítólag jött volna korábban is, de a magyar miniszterelnök elfoglalt volt az EP-választások, valamint az azt követő egyeztetések miatt, így maradt őszre a most már szokásosnak mondható évenkénti találkozó - írja a napilap.

A politikusok 2013 és 2018 között minden évben találkoztak, eddig öt alkalommal Moszkvában és két alkalommal a magyar fővárosban.

A legfontosabb témák a paksi bővítés és a magyar gázbeszerzés lehetnek. Utóbbi kapcsán már a kormányzatnál nagy a kavarás: egyrészről az Egyesült Államok felé hol azt kommunikálják, hogy a horvátországi krk-szigetére tervezett lng-terminál építésébe Budapest is beszáll és onnan vásárol majd energiahordozókat. Máskor pedig elhatárolódik tőle az Orbán-kormány, mondván túl drága a cseppfolyósított gáz. Eközben Magyarország részt vesz a Török Áramlat gázvezeték északi, balkáni leágazásának fejlesztésében, amely egyértelműen Moszkva és a Gazprom számára kedves projekt. A gázbeszerzés kérdésének aktualitást ad, hogy 2021 lejár a magyar-orosz megállapodás.

Viszont fontos változó az egyenletben az Európai Unió is: ha ugyanis nyomást gyakorolva a magyar kormányra az nem szabotálná az uniós klímacélok teljesítését, és - esetleg egy lakossági energiahatékonysági programmal is kiegészítve - föloldanánk a megújulókat sújtó korlátozásokat, atomból és gázból is sokkal kevesebb kellene. Viszont ez az USA-nak sem érdeke, mert Paks II turbinaszerkezetét az amerikai General Electricnek ígérték - véli a lap.

