Rabosították egy dudálás és a Magyar Posta miatt, de kártérítés nincs

Hétköznapi szomszédok közötti konfliktusnak indult, majd rendőrségi elzárás lett a vége a Magyar Posta miatt egy autóból leadott dudálásnak. Mivel az állami vállalat nem kézbesítette idézését, az érintett feleslegesen töltött órákat egy fogdán, küldtek a lakására három rendőrt két autóval. A posta újra elkövette ugyanazt a hibát, majd ugyan elismerte a felelősséget, de kártérítést nem hajlandó fizetni, mert a panaszos ahelyett hogy sérült csomag lenne, inkább egy megalázott ember.

A gépjárművel indokolatlanul hangjelzést adott le, amikor az úton kerékpárral szabályosan közlekedő sértett mellé ért

- ezzel a rövid tényállással kezdődik az a rendőrségi jegyzőkönyv, amely végül megállapítja, hogy az eleve csak apróbb közlekedési szabálysértésnek számító eset ügyében további intézkedést nem tesz a hatóság, mivel nem állapítható meg a szabálysértés elkövetése.

Az ügy eleve banális, az is meglepő, hogy a rendőrség egyáltalán komolyan foglalkozni kezdett vele, de figyelembe véve, hogy a feljelentést név szerint tették meg Nándor nevű olvasónkkal szemben, érthető, hogy legalább a vallomását fel akarták venni. A feljelentés lényege az, hogy az autójából az állítólag szabályosan közlekedő biciklisre dudált,

a kerékpáros megijedt és egy pillanatra elvesztette az egyensúlyát.

Az incidensben senki nem sérült meg.

A feljelentés azért is jelölt meg egy elkövetőt, mert a két férfi szomszédok, az elmúlt években pedig több konfliktusuk is volt, ami a dudáláson túlment, de a hangos szóváltásban kimerült. Olvasónk állítja, hogy a megadott helyen és időben nem dudált rá az állítólagos sértettre, szerinte egyik-másik veszekedésük miatt előbb várt volna feljelentést, még ha a rendőrség azokkal sem foglalkozott volna, mert a btk. nem tiltja, hogy emberek, főleg szomszédok utálják egymást és ezt akár szóban is kifejezzék a másik irányába.

Valószínűleg, ha az eljárás addig tart, hogy Nándort is meghallgatja a rendőrség, a jegyzőkönyv itt véget is érne azzal a megállapítással, hogy nem történt szabálysértés, és kocsmában lehetne mesélni, hogy az embert már egy dudálás miatt is feljelenthetik, itt tartunk.

Két autóval három rendőr

Csakhogy a Nándor szerint soha meg nem történt dudálás és a rendőrségi eljárás elindulása után a Magyar Posta tévedése miatt más irányt vett az ügy. A rendőrségi jegyzőkönyvben is szerepel, hogy szeptember elején tanúként idézték be Nándort, akit erről postai úton tájékoztattak. Azt állítólag augusztus 26-án kézbesítés sikertelensége miatt visszaküldték a feladónak, ott pedig egy meghatalmazott vette azt át. A postai lépés igazából teljesen indokolatlan volt, a fiókban lévő névre szóló postafiókba kellett volna bedobni és továbblépni. Az sem világos, hogy idő előtt a postafiókjából miért küldték vissza a feladónak az ajánlott levelet.

Mivel a rendőrség idézésére kötelező megjelenni, azonban olvasónk a kézbesítés elrontása miatt nem is tudhatott arról, hogy várják, el sem ment. Többször sem. A hatályos jogszabályok szerint ilyenkor a rendőrség elővezeti a meghallgatásra várt személyt, ami ugyan békésnek hangzik, a gyakorlatban viszont azzal járt, hogy három rendőr jelent meg a házánál két autóval az éjszaka közepén, hajnali háromkor.

"Édesanyám keltett fel, hogy itt vannak értem a rendőrök. Mondtam, hogy hagyjon, ne viccelődjön" - mesélte Nándor, aki vissza akart feküdni, de az anyja jelezte, hogy komolyan beszélt. Mivel azt hitte, hogy álmodik, öltözködés közben azon gondolkodott, hogy mit csinálhatott az éjszaka, ami miatt megjelentek nála a rendőrök.

Látva, hogy nem veszélyes bűnözővel állnak szemben, az egyik rendőrautót a biztosurak elküldték, majd pontosan nem mondták el neki, hogy miről van szó, de azt elárulták, hogy nem komoly ügy miatt viszik el, de ez az eljárás akkor is, ha egy közlekedési szabálysértés miatti kihallgatás idézését nem veszik át.

Az éjszaka második felét így Nándor egy fogdában töltötte - cipőfűzők nélkül, mert az eljárás része az is, hogy azt elvegyék tőle -, de a rendőrök végig nagyon udvariasak voltak vele, kávéval és étellel is kínálták az alatt a majdnem négy óra alatt, amíg várták, hogy reggel bejöjjön az előadó. Az meghallgassa, hogy tagadja a feljelentés tartalmát majd a két ellentétes álláspont és a szemtanúk hiánya miatt ejtse az ügyet. Nándor így megkönnyebbülten először hazament, utána be a munkahelyére egy fogdában átvirrasztott éjszaka után.

A pont és B pont között elveszett

Mivel a leveleit egy postafiókba irányította már évekkel korábban, értetlenül állt az előtt, hogy az idézéseket miért nem kapta meg. Panaszt tett a postánál, mert mégis csak három rendőr jelent meg az otthonában, majdnem négy órát fogdában töltött, valamint ki kellett fizetnie a 10 500 forintos elővezetési díjat is.

A Magyar Posta amellett, hogy egy teljesen ismeretlen embernek adott át egy ilyen fontos levelet, azt egy postafiókba nem dobta be a panaszra is tágan értelmezett 30 napon belül reagált csak, a válasz csak december elején jött meg végül.

A [nevezett] ajánlott küldeményt nem az előírásaink szerint kezeltük. A kifogásolt küldeményt postafiókba helyezés nélkül, az őrzési határidő letelte előtt visszaküldtük a feladó részére

állt a levélben, hogy az állami vállalat elismerte, a kézbesítést teljesen szabálytalanul tették meg és küldték vissza a rendőrségnek.

A Magyar Posta arra már nem tért ki, hogy ezt a hibát vélhetően még egyszer elkövették: az elzárási díjról Nándornak még az elővezetésekor szóltak a rendőrségen, és azt is elmondták, hogy arról majd levélben kap értesítést. De ezt az ajánlott küldeményt sem sikerült a postafiókba kézbesíteni, azóta sem került elő, a férfi szerencséjére a történtek után annyira bizalmát vesztette a postában, hogy maga járt a rendőrségen, hogy jelezze, szeretne fizetni, de nem kapott még mindig levelet a díjról. A hatóság megint kifejezetten kedves volt, több ügyintéző is segített neki, így végül megfizethette a 10 500 forintos tételt. Szerencséjére, mert ha nem teszi meg, akkor két napra ismét elzárták volna, vagy kiválthatta volna közmunkával is.

"Egyetlen dolguk van: hogy leveleket elvigyenek A pontból B-be, de ez sem megy nekik" - gúnyolódott Nándor a helyzeten.

Inkább legyen az ember összetört csomag!

Bár adná magát, ha a Magyar Posta elismeri a tévedését, akkor valamilyen módon - főleg ahogy ebben a helyzetben, azt még külön kérik is - megpróbálja kárpótolni a panaszost, legalább kártérítést fizessen. Azonban az állami szervezet ezt nem így ítélte meg.

"A Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) alapján a postai szolgáltatók kártérítési felelőssége az ajánlott levelek, az értékbiztosítás nélküli postacsomagok és az értéknyilvánítás többletszolgáltatással feladott küldemények elvesztésére, sérülésére és tartalomhiányára terjed ki. Kárfelelősségünk nem terjed ki közvetett kár és elmaradt haszon összegére" - áll az indoklásukban.

Lényegében tehát Nándor jobban járt volna, ha egy sérült csomagot kap, mert akkor jár kártérítés, ha az ember megalázó helyzetbe kerül, 10 500 forintot kell fizetnie, de az erről szóló levelét sem kézbesítik neki, akkor csak egy levél végi, de legalább nagyobb betűmérettel szedett "Az okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérjük" formula jár csak.

Most majd időről-időre bemegyek a rendőrőrsre megkérdezni, hogy nem jelentettek-e fel, mert a Magyar Posta majd nem dobja be az idézéseket a fizetett postafiókomba

- tette hozzá Nándor, aki mivel szomszédjával még nem békült ki, és egy el nem követett dudálás is elég az idézéshez, inkább elővigyázatos akar lenni.

Normál esetben megkérdeztük volna a Magyar Posta véleményét az esetről, azonban ezt csak olvasónk pontos megnevezésével tehettük volna csak meg, amivel nem védhettük volna meg beazonosíthatatlanságát. Így más megoldás nem lévén, a hivatalos levelezés és jegyzőkönyvek alapján közöltük az állami vállalat álláspontját.