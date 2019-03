Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rabszolgatörvény: kegyetlen lépést tett a Mercedes beszállítója

Az elsők között vezette be Bács-Kiskun megyében a Munka törvénykönyve idei módosítása nyomán lehetséges 400 órányi túlórát a kecskeméti Mercedes-gyár spanyol tulajdonú beszállítója, az Antolin Hungary Kft. A cég ugyanakkor megrendeléseinek csökkenése miatt most több száz munkavállalójától válik meg.

Több száz főt bocsát el a következő hetekben a Mercedes-Benz Kft. egyik magyarországi beszállítója, a spanyol tulajdonú Antolin Hungary Kft. - tudta meg az alfahír.hu, a céghez közeli forrásból. A portálhoz eljuttatott dokumentumból kiderül, a gyár elhatározta működésének átszervezését a megrendelések csökkenése miatt.

Az Antolin mintegy 600 főt foglalkoztató helvéciai üzemében százfős elbocsátást terveznek, de a hónap során további leépítések várhatók, így a telephelyen nagyságrendileg 100-200 alkalmazott marad. A "gazdaságos és költséghatékony" működés érdekében a munkavállalókat csoportos létszámcsökkentésről tájékoztatták.

Egy másik dokumentumból az is kiderül: a spanyol tulajdonú társaság is bevezeti a rabszolgatörvény néven hírhedtté vált jogszabály 400 órás passzusát. A munkavállalóknak átadott tájékoztatás szerint "a Munkáltató a munkavállalóval kötött egyedi megállapodás alapján (...) naptári évenként további 150 óra rendkívüli munkaidőt rendelhet el." A tájékoztatás azt is írja, e megállapodást a munkavállaló a naptári év végére mondhatja fel.

A beszámoló szerint a rabszolgatörvény alkalmazásáról szóló tájékoztatót az alkalmazottak akkor kapták meg, amikor az adópapírjaikat és az adategyeztető lapot. Átvételkor ezeket aláíratták mindenkivel, miközben tömött sorokban álltak a dolgozók munkaidőben.

A megrendelések csökkenése "váratlanul" gyorsan zajlott le az Antolinnál, hiszen még tavaly nyáron, sőt ősszel is folyamatosan kerestek munkaerőt. Év végén pedig egy toborzóvideót is feltöltöttek.

Az autóipari beszállító tetőkárpitokat, szőnyegeket és csomagtartó-burkolatot gyárt.

A cég 2017-es hazai nettó bevétele 34,4 milliárd forint volt, míg a globális bevétel meghaladta az ötmilliárd eurót. Magyarországon kizárólag a Mercedesnek értékesíti termékeit, a mostani leépítést is azzal indokolta az elbocsátott dolgozóknak, hogy elmaradnak a megrendelések a tervezettől - miközben a német multi éppen bővíti kecskeméti kapacitásait, amely a legnagyobb magánvállalati beruházás az országban.

A leépítés továbbá azért is érdekes, mert a cég a NAV kimutatása szerint több mutató tekintetében is - autóipari termelők, exportőrök - a megye top tízes listáján szerepelt az elmúlt években - figyelmeztet a mérce.hu.