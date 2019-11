Rácsaptak a pedagógusok az asztalra, ultimátumot adtak a kormánynak

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) azt várja a kormánytól, hogy hozzon döntést az oktatásban dolgozók béremeléséről - idézi az MTI a tanács szerdai közleményét.

A magyar közoktatás napjáig (november 22-ig) adott határidőt a kormánynak, hogy teljesítse követeléseit, különben ősszel tüntetést, de ha ez sem elég, januárban sztrájkot hirdet.

A PSZ információi szerint rövidesen a kormány elé kerül a PSZ béremelésre és óraszámcsökkentésre vonatkozó javaslata, amelyet az Emmi terjeszt a kabinet elé.

Bárhogy is dönt a kormány a béremelési javaslatról, a közoktatásban évek óta meglévő gondok, ide értve az óvodákat is, továbbá a parlament előtt lévő új szakképzési törvényjavaslat miatt elkerülhetetlennek látszik a tüntetés. Az óvodák kérdése jelenleg kényes pont: a nyáron megváltoztatott köznevelési törvény számos tisztázatlan kérdést hozott elő, valamint aggodalmat keltett. A szakmában sokan úgy vélik, hogy a most betervezett jogelvonások odavezetnek, hogy az általános iskolákhoz hasonlóan az óvodákat is elveszik az önkormányzatoktól. (Ebben a cikkben foglalkoztunk részletesen a problémákkal.)

A PSZ a béremelés és a sztrájk kapcsán jelezte, hogy országos vezetősége november 22-ére tervezett ülésén dönt arról, elfogadja-e avagy sem a kormány döntését.

