Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rákaptak a kkv-k a NAV programjára

Immár több mint 360 ezer számla készült a NAV saját fejlesztésű, ingyenes online számlázó programjával - adta hírül a hivatal.

Elsősorban a kevés számlát kibocsátó mikro- és kisvállalkozásoknak szánta segítségül a NAV a saját fejlesztésű, ingyenes online számlázó programját. A program segítségével a gazdálkodók kiállíthatják a számláikat, és teljesíthetik online számlaadat-szolgáltatásukat.

Az egyszerű, könnyen kezelhető számlázóprogram használatát az informatikában kevésbé jártas felhasználók is hamar elsajátíthatják, így ezzel kiváltható a kézi számlatömbök használata. A programot használóknak csökken az adminisztrációja is, hiszen az adatszolgáltatás automatikusan történik. Hasznos az a funkció is, amivel az eladók az általuk kiállított számlákat lekérdezhetik, mert a program megőrzi azokat. A verziófrissítésekkel sincsen gondja a felhasználóknak, azokat a NAV végzi el helyettük - közölte a hivatal.

Akik az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá eső számlát nem számlázó programmal állítják ki, azoknak az ilyen (kézi) számlák adatait manuálisan kell rögzíteniük a NAV erre kialakított online felületén. Ezzel a megoldással eddig 1,11 millió számláról szolgáltattak adatot a gazdálkodók. A program használatával ez az adminisztrációs kötelezettség azonban megszűnik, érdemes tehát áttérni a digitális útra, és a NAV ingyenes számlázóprogramját használni.