Rástartoltak a kkv-k a kiszámítható hitelre

Több milliárd forintnyi NHP fix hitelkérelmet fogadtak be a hazai bankok - írja a Világgazdaság.

Január óta érhető el a pénzintézeteknél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új refinanszírozott hitelterméke, az NHP fix. Ennek korábbi szakaszaival ellentétben itt már nem a kkv-hitelezés beindítása a cél, az MNB a kis- és középvállalkozások hitelezési szerkezetére kíván hatást gyakorolni azáltal, hogy az állományon belül a fix kamatozású hitelek arányát növeli - írja a napilap.

A hitelintézetek élénk keresletről számoltak be. Az UniCredit Banknál február végéig már egymilliárd forintot meghaladó értékben teljesítettek folyósításokat banki hitel- és lízingügyletekre. A K&H banknál február közepéig 25 szerződést kötöttek, csaknem kétmilliárd forint értékben, s kihelyezések egy részét már folyósították is. A Budapest Bank közlése szerint több milliárd forint folyósítására szerződtek már, és sok ügyletnél már a kihelyezésen is túl vannak. A CIB-nél is fokozott érdeklődésről számoltak be, a pénzintézet idén 8 százalékos piaci részesedést akar elérni a kkv-hitelezésben, a program egészében 80-100 milliárd forintnyi hitel kihelyezését célozták meg.

Az NHP fix programban csak három évnél hosszabb futamidejű, kizárólag beruházási célú hitelek nyújthatók, a korábbi konstrukciókhoz képest a hitelcélokat is szűkítették. A kölcsön nem vehető már igénybe kereskedelmi ingatlan vagy energiatakarékos lakóingatlanok bérbeadási célú építésére, üzletrészvásárlásra vagy épp haszonbérletbe adott termőföld vásárlására.