Ráugrottak a gyors pénzre a magyarok

A megváltozott fizetési határidők miatt sokan a faktoringban találták meg a biztonságot. A cégek még a jól ismert partnereikben sem bíztak meg: a számlák kiegyenlítését nem várták meg, helyette inkább bevontak egy harmadik szereplőt, hogy minél előbb a pénzükhöz jussanak - derül ki a BÁV Faktor tájékoztatásából.

Miközben több ágazatban visszaesést tapasztaltak a faktoring cégek, az építőipar- és élelmiszer kereskedelem esetében megháromszorozódott az érdeklődés a pénzügyi szolgáltatás iránt. A legtöbb vállalkozás a gazdasági visszaesésre, a megváltozott fizetési határidőkre és az emiatt csökkenő bizalomra hivatkozva választotta a faktoringot - sokan a régi, jól bevált partnereikben sem bíztak meg a járvány alatt. A bizonytalan gazdasági környezetnek köszönhetően új ágazatok is érdeklődtek: a mezőgazdasági és ingatlanügyletekkel foglalkozó vállalkozások is megjelentek a faktoringgal foglalkozó cégek ajtajánál, illetve a szálloda-és vendéglátóipar sem állt le teljesen, számos esetben beruházások, felújítások indultak el, ezzel is készülve a gazdaság újra indulására - közölte a társaság.

A BÁV Faktor az építőiparban tapasztalta a legnagyobb változást: a járvány előtt a potenciális ügyfelek 16 százaléka, az elmúlt hónapokban közel a fele érkezett ebből az ágazatból. Mellettük a feldolgozóipar és a kereskedelem is fellendült: főleg a higiéniai termékekkel és az élelmiszeriparral foglalkozók, valamint az őket kiszolgáló logisztikai cégek akartak faktorálni.

Mi az a faktorálás? A hitelező a követelést eladja a faktorálónak, innentől kezdve elveszíti az adóssal szemben fennálló hitelezői jogait, amelyek a faktorálóra szállnak át. Hétköznapi nyelvre lefordítva ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy társaság valamilyen teljesítés után számláz egy másik társaságnak, akkor nem várja meg, míg a tételt kifizetik, hanem azt eladja a faktorcégnek, amelyik azonnal kiegyenlíti a tételt egy szolgáltatási díjért cserébe. Így gyorsan szerezhető likviditás

Viszont az adminisztratív, és szolgáltatásokat támogató vállalkozások alig éltek a lehetőséggel a koronavírus feltűnése után: a járvány előtt a megkeresések 18 százaléka érkezett a fenti szegmensből, az elmúlt hetekben ez az arány 2 százalékra csökkent.

"A válság első napjaiban 40 százalékkal nőtt a megkeresések száma. Akkor azt feltételeztük, hogy a likviditás megőrzése miatt szimpatizálnak egyre többen a számlák előfinanszírozásával. Ez persze továbbra is fontos szempont a vállalkozásoknak, de a legtöbben mégsem kifejezetten csak ezért léptek velünk kapcsolatba. A szolgáltatással járó vevőminősítés, kockázatelemzés is ugyanennyire fontos szempont volt a legtöbb új ügyfélnek. Az üzleti bizalom megtartásához tényekre alapuló döntésre van szükség, amely a faktoring szolgáltatás szerves részét képezi." - idézik Rátkai Tamást, a BÁV Faktor alapító-vezérigazgatóját a közleményben.

A szakértő szerint a megváltozott gazdasági körülmények miatt érdemes hitelbiztosítással kombinált faktoring szolgáltatást igénybe venni. A hitlbiztosítás ugyanis olyan komplex vevőminősítéssel jár, amelynek igénybevételével egy vállalkozás minimálisra csökkentheti a pénzügyi teljesítéssel járó kockázatot. Tapasztalataik alapján a jelenlegi helyzetben ez a legjobb megoldás az üzleti bizalom és a likviditás növelésére.

"A járványhelyzet legfontosabb előnye a faktoring piac számára, hogy rengeteg vállalkozás került tisztába a szolgáltatás lényegével. Egyre kevesebben azonosítják a behajtással, így abban bízunk, hogy a válság után is sok új ügyfelünk él továbbra is a szolgáltatás nyújtotta pénzügyi tervezhetőséggel és stabilitással. - tette hozzá Rátkai Tamás.

A kereskedelmi faktoring piac az elmúlt években folyamatos növekedést mutatott Magyarországon, 2019-ben az előző évhez képest 28 százalékos növekedést tapasztalt a Magyar Faktoring Szövetség. Az egy évvel ezelőtti éves faktorált forgalom 22 százaléka mikro és kis vállalkozásokhoz, 48 százaléka közép-, 31 százaléka pedig nagyvállalatokhoz köthető.