Régi fényében ragyog majd a Gundel

Három év alatt megújul a Gundel étterem. Az évtizedeken át a magyar gasztronómia fellegvárának tartott épület megújítása mellett a kínálat és a cateringszolgáltatások fejlesztését is tartalmazza az a stratégiai terv, amelyet Peter Knoll, a Gundel idén kinevezett ügyvezető igazgatója valósít meg.

A Gundel élére kinevezett turisztikai szakember korábban a budapesti Kempinski Hotel egyik vezetőjeként már bebizonyította, hogy a hazai sajátosságok figyelembe vételével tud sikerre vinni színvonalas szolgáltatást nyújtó vendéglátó helyet - de a Gundel még számára is különleges feladatnak számít. (Knoll az elmúlt években a prágai pozsonyi, majd a bécsi Kempinski első embere volt.)

A városligeti Gundel ház megkopott fényét az idelátogató külföldi vendégek talán nem vették észre, a magyarok számára azonban ez látható volt. A nagy kérdés ilyenkor az, hogy miként lehet összepárosítani a tradíciót a korszerű vendéglátással. Peter Knoll (képünkön) egy többéves átalakítási programot tett le az étterem tulajdonosai képzeletbeli asztalára. A Gundel 2020 címet viselő program első elemeként a bankett- és cateringszolgáltatások színvonalát növelik. Ebben jelentős részt vállal a ház új séfje, Litauszki Zsolt, akitől az ételválaszték megújítását várják. Jelentős befektetéssel korszerűsítik az ehhez szükséges konyhát és a bankettüzletághoz szükséges felszereléseket is.

A második lépcsőben a Bagolyvár étterem átalakítását hajtják végre. A Gundel mellett "fiókétteremnek" minősülő vendéglátó hely a korszerűsítés időtartamára januárban bezár. Az új koncepció épít a Bagolyvár hagyományaira - vagyis elsősorban magyaros ételkínálattal nyit majd újra. Itt is megújítják a konyhatechnológiát és csinosítják a kerthelységet is. A cél az, hogy a Bagolyvár ismét a Ligetbe látogatók kedvenc étterme legyen. A stratégia harmadik eleme maga a Gundel korszerűsítése. Ez már részben el is indult, hiszen a mosdók átalakítását már elvégezték.

Nem célunk Michelin-csillagos étteremmé alakítani a Gundelt - mondta kérdésünkre Peter Knoll. Világszerte alig van ugyanis olyan Michelin-csillagos étterem, ahol egyszerre 140 vendégnek tudnak teríteni. De a patinás éttermet a XXI. századi követelményeknek megfelelően kell átalakítani - és ez nem könnyű feladat.

A megújuló Gundel továbbra is várja az üzleti élet képviselőit és az igényes turistákat is. Foglalhatnak ugyanakkor asztalt is kisebb csoportok is. A Gundel sajátos atmoszférájának fenntartása érdekében azonban hétvégeken korlátozzák majd a csoportos foglalásokat. A megújuló ételválasztékot igényes borkínálattal kívánják kiegészíteni. Évekkel ezelőtt a Gundel saját márkás borokkal is megjelent az itallapon, de ez az irány tévedésnek bizonyult. A hazai borkínálatból a legkiválóbb tételeket válogatták ki, ezeket kínálják majd a Gundel és Bagolyvár vendégeinek.

A ház bevételeinek jelenleg 70 százalékát teszi ki a Gundel étterem, a bankettszolgáltatás és az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységek - így például a merchandising -, 30 százalékot pedig a Bagolyvár étterem. A Gundel megújulásával az árbevétel is növekszik majd, ami nem választható el a patinás vendéglátóhely ismertségének és elismertségének növekedésétől. Az elmúlt évtizedek alatt a városligeti ház már sokszor újult meg, a mostani korszerűsítés, úgy tűnik, minden korábbi próbálkozást felülmúl majd.

Az írás a Gundel Kft. támogatásával készült.