Rejtélyes elbocsátások egy autóipari multinál Budapesten

Lapunkat megkereste a Continental Automotive Hungary Kft. fővárosi üzemének egyik volt munkatársa, aki szerint a társaság a múlt héten elbocsátásokat kezdeményezett saját állományú alkalmazottai körében. A vállalatnál ugyanakkor nem ismerték el a létszámleépítést, de kiemelték: mindent megtesznek, hogy amennyire csak lehet, megőrizzék a munkahelyeket.

Olvasónk beszámolója szerint a Continental Budapest X. keruletében lévő gyárában múlt a hét csütörtökön értesítették az érintetteket, hogy elbocsátásokat kezdeményeznek. Az elküldött emberek a vállalat saját állományú - tehát nem kölcsönzött - operátor munkatársai voltak, akik az autórádiók gyártásának egyéb szakterületein dolgoztak, illetve vezérlőpanelekkel foglalkoztak. A vállalat indoka az volt, hogy a koronavírus-járvány okozta nehéz helyzet miatt nem tudják tovább foglalkoztatni őket.

A mostani leépítés több műszakot, körülbelül 30-40 alkalmazottat érint, de a dolgozó úgy tudja, hogy "több rostás elküldési művelet zajlik le, teljesen kitalált stratégia szerint". Ez azt jelenti, hogy a következő hónapokban is történhetnek elbocsátások a mostanihoz hasonlóan alacsony létszámmal.

Megkértük a Continental illetékeseit, hogy kommentálják a hírt, a következőket válaszolták:

A Continental vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus terjedését és meghozza a szükséges intézkedéseket a munkavállalói egészségének védelme és fenntartható üzleti tevékenysége érdekében... (Innentől több bekezdésen keresztül részletezik a járvány elleni intézkedéseket.)



...Tájékoztatjuk, hogy a Continental Automotive budapesti és veszprémi gyára, valamint két magyarországi fejlesztőközpontja 2020. április 30.-án benyújtja az illetékes kormányhivatalokhoz a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatására és a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatására kiírt pályázatát munkatársaikkal együtt. A két telephelyen összességében több mint 4.000 munkatárs foglalkoztatásának támogatására pályázunk és bízunk a pozitív elbírálásban. Ezzel gyakorlatilag minden - a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, és az elmúlt években jól teljesítő - kollégánk munkahelye garantált a következő hónapokban, melynek köszönhetően nagy lépést tesz a Continental hazai működésének biztosításában a jelenlegi bizonytalan piaci környezetben.



A további magyarországi gyárainkban és irodáinkban is azon dolgozunk részben hasonló, részben eltérő megoldásokkal, hogy amennyire csak lehet, megőrizzük a munkahelyeket, hogy továbbra is biztosítsunk munkatársainknak jövedelmet és hozzájárulásunkat az ország gazdaságához

- olvasható a válaszban.

Miért érheti meg csak néhány tucat embert kirúgni?

A veszélyhelyzet beállta óta a Continental, illetve leányvállalata a ContiTech több hazai üzemében is létszámleépítéseket, átszervezéseket kezdeményeztek. A makói és a váci gyárban több száz fős elbocsátásokat lengettek be - a pontos arányokról még tárgyalások zajlanak - míg a nyíregyházi egységnél az év végéig 127 dolgozó munkaviszonyának megszűnéséről adtak hírt, valamint arról is, hogy Makóra telepítik a nyírségi gyár egyik üzletágát. A budapesti üzem kapcsán eddig semmilyen jelzés nem érkezett a cégtől.

Nemrég a Hankook Tire Magyarország Kft.-ről írtuk meg, hogy a szakszervezet szerint a márciusban és áprilisban is körülbelül 50-50 munkatársat bocsátottak el. Az autóipari vállalat viszont határozottan tagadta, hogy kirúgások történtek volna.

A helyi érdekképviselet úgy tudja: a társaság az elkövetkező hónapokban is folytatni fogja ezt a gyakorlatot - ugyanis ezáltal a csoportos létszámcsökkentéssel járó kötelezettségeket meg tudja kerülni. Az 50 fő feletti csoportos létszámleépítéseket ugyanis kötelező bejelenteni a munkaügyi hivatalnál. Ilyen esetekben nemcsak az adminisztráció, hanem például az álláskeresési, továbbképzési programok támogatása is pluszkiadást jelent a cégeknek. A programok hiányában viszont a munkavállalók is elesnek az esetleges segítségtől, biztosítékoktól.