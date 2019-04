Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rekorderedmény született a Libri-Bookline-nál

Megtartotta éves rendes közgyűlését a Libri-Bookline Zrt. A rekord eredményből a társaság 1,152 milliárd forint osztalékot fizet a részvényeseknek.

Elfogadta a Libri-Bookline Zrt. közgyűlése a cég 2018-ra vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolóit, amelyekben kiváló számok szerepeltek.

A magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi beszámoló adózott eredménye 1,164 milliárd forint, míg a csoportszintű, IFRS szerint számított teljes átfogó jövedelem 1,721 milliárd forint lett. A csoportszintű adózott eredmény az elmúlt öt évben a 3,6-szorosára nőtt.

A nyereségből a tulajdonosoknak 1,152 milliárd forint osztalékot fizetnek ki, ez egy részvényre vetítve 235 forintot jelent a tavalyi 199 forint után. Ez azért is jelentős növekmény, mivel a társaság tavaly decemberben tőkekivonással tőkecsökkentést hajtott végre.

Megújult a vezetőség

Mivel az igazgatóság és a felügyelőbizottság 5 éves mandátuma április végén lejár, mindkét testület - részben - újabb 5 évre megújult. Ismételten az igazgatóság elnökének választotta a közgyűlés Spéder Zoltánt, a társaság kisebbségi tulajdonosát, tag maradt Pálhalmi Orsolya és Vershegi-Nagy Balázs. Új tag Balogh Viktor, a társaság többségi tulajdonosának Balogh Ákosnak a fia. Az ötödik megválasztott pedig Keserű Csaba, aki eddig a felügyelőbizottság tagja volt.

A felügyelőbizottságot továbbra is Lendvai Beáta vezeti, maradt Kádár Tibor is, míg Balogh Ákos, aki korábban az igazgatóság tagja volt, mostantól a felügyelőbizottságban segíti a társaság működését. A társaság (cégcsoport) vezérigazgatója továbbra is Kovács Péter, CFO-ja pedig Köbli Gyula.