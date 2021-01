Remélik, hogy elfogynak a falusi utcák, úgy felpörög a csok

Már 16 ezer kérelem érkezett a vidéki csokra, a kisebb települések önkormányzatai pedig újabb rohamban reménykednek: január 1-jétől újabb, kisebb településeken is igénybe lehet venni a támogatást.

"Új lendületet adhat a falusi csok a településnek, régen vártunk már arra, hogy nálunk is igénybe lehessen venni a támogatást az ingatlanvásárláshoz" - kezdi cikkét a Magyar Nemzet Bálint Ildikó, az alig négyszáz lelkes Somogy megyei kis falu, Gige polgármesterének kijelentésével, amelyben a falusi csok új fázisának várható eredményeit mutatják be. A polgármestert annak kapcsán kérdezték, hogy 2021 elejétől valamennyi hatszáz fő lakosságszám alatti településen elérhető a falusi csok, ezen kívül minden olyan hatszáz és két és fél ezer lélekszám közötti településen igénybe lehet venni a támogatást, amelyen nem, vagy csak mérsékelt népességnövekedést tapasztaltak. A mostani bővítésnek köszönhetően immáron 2678 településen érhető el a támogatás, ez az ötezer fő alatti magyar települések több mint 93 százaléka.

Bálint Ildikó Gige kapcsán elmondta, hogy a környéken eddig csak több fejlettebb, de lélekszámában csökkenő település élvezhette a program előnyét, most viszont a program kiterjesztésével azt reméli, hogy könnyebben meg tudják tartani a fiatalokat, valamint további családokat is odacsábíthatnak.

A január elsejétől élő lehetőségnek a Komárom-Esztergom megyei Ászáron is örülnek: az 1800 fős településen kevés üres ingatlan van már most is. Ha újabb családokat szeretnének a községbe csábítani, akkor hamarosan újabb utcát kellene nyitni. Ennek viszont jelentős költsége van, és a járványhelyzet miatti állami elvonások után erre most nem igazán van forrásuk a lap szerint.

A falusi csok iránti igény kapcsán látszik is a lendület: Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos tájékoztatása szerint az eddig eltelt időben csaknem 16 ezer befogadott kérelem érkezett be, a támogatások összege meghaladta a 83 milliárd forintot.