Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rémisztő karácsonyi időszak köszönt a magyar boltokra

Idén január-augusztusban 3,2 millió órára nőtt a túlóraszám a boltos kiskereskedelemben, az előző évi 3 milliós óraszámmal szemben. Ez azt vetíti előre, hogy újra növekedni fog a túlóráztatás a boltokban a karácsonyi ajándékvásárlási őrületben. Nem csak a bevételben, hanem a túlóraszámban is újabb csúcsra mászhatnak a boltosok - értékel a blokkk.com.

Az előző években decemberben nem csak a forgalom ugrott meg, hanem a túlóráztatás is. Igaz, sok-sok évtizeddel ezelőtt is például az irodistáknak le kellett vonulniuk a boltláncok íróasztalai mögül a pultokhoz, akkor is kellett a karácsonyi ajándékláz közepette túlórázni.

Manapság az eladó "hiánycikk", így például a diákmunka, nyugdíjas foglalkoztatás mellett sok más választása nincs a boltosnak, ha ki akarja szolgálni a vásárlókat decemberben. Ráadásul ott vannak az ünnepi hétvégék is, arany, ezüst bronz vasárnapok, amikor az is nyitva tart, aki egyébként kihagyja a hét utolsó napját. És sok bolt hétköznap is megnyújtja a nyitvatartást.

Túlóramérleg

Az elmúlt néhány esztendőben egyébként is emelkedett a túlóraszám, a decemberi megugrás pedig nem maradt el. Sőt a havi túlóraátlaghoz mért másfélszeres decemberi ráadás 2017-ben már kétszeresre hízott. Így decemberben kétszer annyit kellett az eladóknak a rendes munkaidőn túl dolgozniuk, mint a korábbi hónapokban. Mert túlóra az év minden szakában van - írta a kereskedelmi szakmai portál.

A csúcsév 2016 volt, 2017-ben viszont valamelyest enyhült ez a nyomás. Ennek oka egyebek mellett, hogy a két számjegyű béremelés és a minimálbérek feljebb tolása alaposan megterhelte a boltosok költségvetését, így próbáltak óvatosabban bánni a túlóráztatással:

Fizess, ha tudsz!

A túlóráért több pénz jár a törvény szerint. Így a boltos választhat (ez persze minden más munkáltatóra is igaz), hogy vagy fizet 50 százalék bérpótlékot, vagy a túlórának megfelelő időtartamú szabadidőt ad (amikorra persze az alapbér arányos része azért jár). De hát ha futja szabadidőre, akkor minek a túlóra, tehetnénk fel a kérdést. A válasz egyszerűen: van, amikor beüt mennykő a boltba is, sok más választás nincs, rá kell húzni a rendes munkaidőre.

Ráadás, ha heti pihenőnapon túlóráztat a boltos, akkor a pótlék mértéke 100 százalék (szombaton, vagy vasárnap). Itt is lehet csereberélni szabadidőre, viszont akkor is jár 50 százalékos pótlék. És azt nem lehet összekeverni az egyébként járó, úgyszintén 50 százalékos vasárnapi pótlékkal. Egy-egy dolgozó számára évenként legfeljebb 250 túlóra rendelhető el (amit a jog rendkívüli munkaidőnek hív). Ez az óraszám kollektív szerződés - tehát a szakszervezet beleegyezése - esetén 300 óra lehet évente. Persze tudjuk, akadnak szabálytalanságok is, például a legutóbbi munkaügyi ellenőrzések szeptemberben közreadott számadása szerint a lebukott feketén foglalkoztatottak 10 százaléka a kereskedelemben ügyködik.

Boltosok túlóráinak alakulása (négy főnél nagyobb vállalkozások)

Megnevezés 2014 2015 2016 2017 2018 (várható) Túlóra (millió óra) 4,4 4,9 5,7 5,3 5,7 Éladók bruttó átlagkeresete (havi, ezer Ft) 143 148 161 191 216 Túlóra költsége (milliárd Ft, járulékkal) 5,0 5,8 7,3 7,7 9,2

Forrás: KSH, Blokkk.com-gyűjtés