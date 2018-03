Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rendkívüli dobás a Lidltől - mit lépnek a többiek?

A Lidlnél már kétórás műszak is van, miközben egyre több áruház kezdte ostromolni a bruttó 300 ezres fizetéshatárt a fizikai munkát végzők körében, a legjobban hiányzó munkakörökben. Az áruházláncok most az online és a logisztikai dolgozókat keresik nagyon és láthatóan több bért is fizetnek ebben a körben - értékel a blokkk.com.

A Lidlnél bevezették a napi kétórás műszakot, ezen felül igencsak tarka a műszakválaszték: 3, 4, 6, 7, vagy 8 órás munkaidő van a palettán - írja a kereskedelmi szakblog. Érdekes módon az ötórás műszak még hiányzik, de nem meglepő viszont, hogy a munkaidő elszámolása perc alapú. A Lidlnél további újdonság, hogy megjelent egy eddig nem hirdetett munkakör az ajánlatok között: a rakodómester, akinek a javadalmazását viszont nem tüntették fel a honlapon. Főpénztáros már nincs hirdetve, régóta.

Új front a bérharcban: online munkatárs, raktári dolgozó, 300 ezerért

Az elmúlt időszakban több áruházlánc indította el online értékesítését és folytatja azok fejlesztését, egyebek mellett kiterjesztve az elérhetőségét az ország egyre több szegletére, bővítve a házhoz szállítások körét. Nemrégiben lépett be az online piacra a dm és az Ikea is.

Az élelmiszeresek közül az Auchan Pest megyéig jutott el, a CBA sem lépett messzebbre. A Tesco az átvételi pontok rendszerével is segíti az online értékesítését. A jóval korábban piacra lépett iparcikkes webáruházak többsége csaknem teljes lefedettséggel ügyködik. És bármikor jöhet a Spar is.

Kitűnik azonban, hogy az online áruházi kör a folyamatos fejlesztések és az újonnan belépők nyomán egyre több munkatársat keres. A webforgalom tíz év alatt megtízszereződött, így nagyon kell a munkaerő ide is. Ez az egyik új, éles frontvonala a munkaerőért vívott csatának.

A másik a logisztika. A nagy áruházláncok körében folyamatosak a fejlesztések. A Penny néhány hónapja adott át egy új 28 ezer négyzetméteres logisztikai központot, az Auchan közel 90 ezer négyzetmétert épít. A magyar láncok közül a Reál Biatorbágyon rendezkedik be, egy 15 ezer négyzetméteres raktárbázissal. A cégnek nem lesz könnyű dolga a munkaerő-keresésben, hiszen a környéken működik az Aldi, a Tesco, az Ikea, a Spar logisztikai telepe is.

Mindehhez több bér dukál!

Az álláshirdetésekből egyelőre annyi derül ki, hogy a Lidlnél a targoncavezető meghirdetett elérhető legmagasabb havi javadalmazása 297 ezer forint, néhány ezressel több, mint a nyolc órára vetített elérhető legnagyobb havi bruttó kereset egy budapesti eladó munkakörben a cég honlapjának tanúsága szerint (ez 289 ezer forint, de ebben minden juttatás azért nincs benne).

A Tesco egy budapesti eladónak 225 ezer forint havi bruttó keresetet kínál (A blokkk.com csak az alapbért, a területi pótlékot és a cafetériát vette figyelembe, a hó végi boríték ennél vastagabb lehet). Az online munkatársnak viszont már 288 ezret ad, ami egyéb pótlékokkal, javadalmazással bőven 300 ezer forint fölé csúszik.

Az Aldi egy raktári dolgozó nyolc órára vetített fizetését 272 ezer forintról indítja (ami két év után már 312 ezer lesz), de ha valaki vállalja az éjszakai műszakot, akkor 368 ezer forint a nyolc órára vetített havi bruttó kereseti lehetőség. Ebbe beleszámolták az éjszakai pótlékot, mert azt kötelező ebben a beosztásban megadni, máshol a különböző pótlékok hullámoznak, beosztástól függően. De a Tesco online munkatársa a már említett 288 ezer forintja mellé a cég nyilvános számítása alapján még hozzákereshet pár tízezrest, amivel elérheti a havi 350 ezer forintot.

