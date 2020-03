Rendkívüli intézkedések a hazai bankoknál a koronavírus miatt

A hazai bankok is rendkívüli intézkedésekkel készülnek a koronavírus-járványra, a Magyar Bankszövetség is kiadott egy ezzel kapcsolatos ajánlást. Megtiltott utazások, home office, fertőtlenítő takarítások vannak a megelőzési listán. Az ügyfeleknek digitális ügyintézést javasolnak.

A bankokat is érinti a koronavírus-járvány és nem csak a zuhanó részvényárfolyamok miatt. Olaszországban és Kínában már több bankfiók bezárt, és van olyan olasz bank, amelyik már az észak-olaszországi vesztegzár bejelentésekor úgy határozott, nem bünteti extra díjjal azokat az ügyfeleket, akik idegen ATM-ből vesznek fel készpénzt.

Utazási korlátok

A magyarországi hitelintézeteknél is hetek óta téma a koronavírus, és igyekeznek felkészülni a lehetséges helyzetekre; mindenhol operatív törzsek alakulnak és pandémiás protokollok készültek arra az esetre, ha rohamosan terjedni kezdene a járvány. Egyelőre a megelőzés a fő cél a hazai bankoknál - nyilatkozták a Napi.hu-nak. A Magyar Bankszövetség hétfőn kiadott egy ajánlást is ezzel kapcsolatban, de a legtöbb bank már hetekkel ezelőtt óvintézkedéseket hozott.

Több hitelintézetnél is megtiltották a külföldi üzleti utakat a dolgozóknak bizonyos országokba. A CIB-nél már február 23. óta tilos minden repülős üzleti út. Ez indokolt is, hiszen a bank anyacégének, az Intesa Sanpaolónak a központja éppen az járvány egyik fő olaszországi gócpontjában, Milánóban van. Az OTP-nél is korlátozzák, illetve bizonyos esetekben meg is tiltják a hivatalos utakat, ezek helyett videós chatet javasolnak a tárgyalások lebonyolítására.

Az Erste dolgozói is videón keresztül érik el a külföldi kollégáikat, mert utazási tilalmat vezettek be az üzleti utakra az Erste csoport minden országába, valamint azokba az országokba, ahol a regisztrált koronavírusos esetek száma meghaladja a 10 főt. Az olyan országok száma pedig, ahol kevesebb a regisztrált eset, rohamosan fogy. A Raiffeisennél egyelőre nincs tiltás, de mind az üzleti, mind a magánutakat monitorozzák. A Takarékbanknál azok a dolgozók, akik olyan országban jártak, amelyben sok a fertőzött, nem járnak be, otthonról dolgoznak. A CIB-nél is home office van a lappangási idő alatt azoknak, akik erősen érintett területről (jelenleg Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából vagy Iránból), érkeznek vissza magánutazásról.

Az Erste is azt kéri a munkavállalóktól, akik nemrégiben olyan országban jártak, ahol a koronavírusos megbetegedések száma akár regionálisan, akár országosan magas, vagy az adott országban már karantént rendeltek el, hogy az a hazaérkezést követően két hétig dolgozzanak inkább otthonról, és kerüljék a közösségi eseményeket. Ugyanezt kérik azoktól is, akik bár személyesen nem, de közvetlen családtagjaik jártak az érintett helyeken.

Home office

Más cégekhez hasonlóan a bankok is készülnek arra, hogy szükség esetén otthoni munkavégzésre kérjék vagy utasítsák a dolgozóikat. A pénzügyi intézményeknél azonban ez nehéz, nem lehet mindenki hazaküldeni, hiszen a rendszereknek működni kell, az embereknek, a cégeknek hozzá kell férniük a pénzükhöz, vannak olyan telephelyek - például az adatközpontok - amelyeket folyamatosan felügyelni kell.

A bankszövetség ajánlásában is kitér arra, hogy még járványhelyzet esetén, ha a fiókokat, központokat is be kell zárni, akkor is biztosítani kell a folyamatos üzletmenetet, készpénzellátást az érintett területeken. Hogy ez a gyakorlatban hogyan valósul majd meg, arról nem ír az ajánlás. A bezárt bankfióknál rablóknak próbálkozni nem érdemes, járványügyi intézkedések esetén is őrizni fogják az épületeket.

A bankok többsége nem árulja el, hogy a munkatársak mekkora hányadát küldheti haza anélkül, hogy veszélyeztesse a működését. A digitalizáció terén meglehetősen jól álló Gránit Banknál, amelynek szinte minden szolgáltatását online is lehet igényelni, fiókja pedig csak egy van, emellett egy ügyfélközpontot működtet még, a munkatársak 80 százalékát lehet könnyedén home office-ba küldeni, de a hitelintézetnél azt mondják, a többi, bejárós munkakörben is képesek minimalizálni a fertőzés kockázatát.

A bankok többsége sokat tett azért, hogy minél több munkatáruk rendelkezzék távoli hozzáféréssel, a Takarékbanknál is komoly fejlesztések voltak, de vélhetően a Gránit Bank 80 százalékos arányát kevesen tudják teljesíteni. Az MKB-nál a krónikus, tartós légúti megbetegedésben, rosszindulatú megbetegedésben szenvedő, valamint autoimmun betegséggel élő munkatársak, kismamák, a 60 év feletti munkatársak munkavállalók otthoni munkavégzésének biztosítása elsődleges prioritás.

Bankoljon otthonról!

Ha eddig fiókba járt ügyet intézni, a koronavírus kiváló apropó lehet arra, hogy hozzászokjon az online ügyintézéshez - mondják hitelintézetek az ügyfeleiknek. Bár jó néhány banknál fokozták az elmúlt hetekben a fertőtlenítő takarításokat - így tettek a Budapest Banknál, a CIB-nél, a Raiffeisennél, az Ersténél, az OTP-nél és a Takarékbanknál is -, teljesen nem zárható ki, hogy valaki egy fiókban várakozva ne kapja el a fertőzést egy másik ügyféltől vagy ügyintézőtől. Több bank is kihelyezett kézfertőtlenítőket a fiókjaiban, de a CIB-nél az arcmaszkok is készenlétben állnak szükség esetére.

Az ügyfelek és az ügyintézők is akkor vannak azonban a legnagyobb biztonságban, ha a kliens otthonról, a számítógép vagy a telefon segítségével, esetleg webkamerán keresztül intézi a pénzügyeit. A Gránitnál mindent el lehet így intézni, még a babaváró támogatást is, de sok másik banknál is működik az online számlanyitás és a személyihitel-igénylés.

Az egyéb interakciókat is interneten keresztül javasolja lebonyolítani a bankszövetség. Ha például valaki állásinterjúra készül egy bankba, azt ajánlják, lehetőleg Skype-on vagy valamilyen más hasonló eszközön keresztül bonyolítsák le az interjút, és ne személyesen. A bankok saját munkatársaikat sem szívesen eresztik össze nagyobb tömegben, több bank jelezte, hogy elhalasztja nagyobb rendezvényeit, sőt még az oktatások egy részét is a következő hetekben.