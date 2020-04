Rendkívüli tájékoztatás a magyar Auchantól - a Tesco nyomába ered a boltlánc

A Tesco után az Auchan is előre összerakott dobozokat szállít az ország bármely részére.

Továbbra is rengeteg megrendelést kapnak az online áruházat működtető élelmiszerláncok, köztük az Auchan is, amely a Tescóhoz hasonlóan új szolgáltatást vezetett be.

A francia kézben lévő boltlánc rendkívüli tájékoztatót tett közzé, amelyben azt írja:

"Élelmiszerszállítási kapacitásaink rendkívül telítettek, de folyamatosan fogadunk és szállítunk ki rendeléseket. Azon dolgozunk, hogy minél több új időablakot tudjunk nyitni, melyeket biztonsággal ki tudunk szállítani. Napi szinten nyitunk új időkapukat a késő esti órákban, melyek számát aktuális kapacitásunk függvényében tudjuk meghatározni. Aznapi expressz szállítási időkapuk foglalására továbbra is az aktuális nap reggelén van lehetőség. Normál élelmiszer kiszállításunk továbbra is Budapesten és vonzáskörzetében érhető el."

A járvány miatti rendkívüli helyzetben az Auchan is előre összekészített tartós élelmiszer- és higéniai csomagokat kínál, ezeket az ország egész területére kiszállítják. A 10 ezer forintos csomagban többek között liszt, étolaj, kávé, cukor és só kap helyet, a 16 ezer forintért rendelhető dobozban pedig az előbbiek mellett zsebkendő, papírtörlő, vécépapír, ananászkonzerv található.

A Tesco pár napja jelentette be, hogy a hét elejétől - április 6-tól - előre összeállított csomagokat szállít ki a Magyar Posta Zrt.-vel együttműködésben az ország azon régióba, ahova egyelőre nem lehet rendelni az Tesco online boltjából.