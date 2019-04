Rendőrfőkapitány is lehetne Schobert Norbert

Schobert Norbert tavaly a Forbes magazinnak beszélt először részletesen a nagy tőzsdei bukásáról. Az üzletember szerint nem ő találta ki, hogy tőzsdére viszi a cégét, hanem a Buda-Cash brókercég kereste meg, hogy ez egy jó startup, és ő belement, nagyot álmodott, vitték a távlatok és az ígéretek. Azt is a Buda-Cash találta ki, hogy kell hozzá egy külföldi arc - ő inkább azt a pénzt is márkakampányba forgatta volna. Tárgyalt sok személlyel, Nadallal is, végül André Agassi mellett döntöttek. Schobert szerint a piac hitt a Norbi Update-ben, osztalékot is fizettek a részvényeseknek, de amikor a Buda-Cash brókerház bedőlt, zárolták a részvények 98 százalékát. Amikor az MNB feloldotta a zárlatot, mindenki eladott mindent, amit tudott. Ez volt szerinte a fő oka a zuhanásnak.