Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rengeteg magyar tartja itt értékeit, készpénzét - Siessen, alig van már hely!

Szabad széfet - főleg Budapesten - nehéz találni. A bankok sem tudják, mit rejtenek ezek a tárolók, de van, ahol készpénzt elvileg nem tárolhat az ügyfél.

Itt a nyár, a családok elutaznak, az értéktárgyak pedig ott maradnak a lakásban. Aki félti ezeket, akár széfbe is teheti a drága portékákat, számos bank kínál most is ilyen szolgáltatást. A széfek bérleti díja havonta 2500 forintnál indul, de a nagyobbakért 25 ezer forintot is elkérhetnek a hitelintézetek.

A banki széfben elég nagy biztonságban vannak az értékek, ezeket a tárolókat ugyanis általában csak két kulccsal lehet kinyitni: az egyik az ügyfélnél van, a másik pedig a banknál. Ráadásul azt is ellenőrzik a fiókban, az, aki a kulccsal hozzá akar férni a széf tartalmához, jogosult-e erre a szerződés értelmében. Vannak emellett olyan széfek is, amelyek csak kártyával és pin-kóddal nyithatók, utóbbiakat még a bankok munkatársai sem ismerik.

Mi lehet benne?

A bankok üzletszabályzata rögzíti, mit tárolhatnak az ügyfelek a széfekben. Szinte minden hitelintézet kiköti, hogy fegyvert, veszélyes anyagot, karbantartást igénylő tárgyakat, kábítószert, robbanóanyagot, szagot árasztó, a bank elektronikus rendszerét károsító vagy bűncselekményből származó tárgyat ezekben a tárolókban tilos elhelyezni.

Némileg meglepő, de van olyan bank - például a K&H - amelynek üzletszabályzatában az is szerepel, hogy törvényes fizetőeszköznek minősülő készpénzt sem lehet tárolni a széfekben. Kérdéses persze, hogy a bankok hogyan ellenőrzik, mit tesz az ügyfél ezekbe a tárolókba, hiszen nem lát be a lezárt széfekbe. Az viszont biztos, hogy Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a lakosságnál 4768,3 milliárd forintnyi készpénz volt március végén, ennek jelentős része akár banki széfekben is pihenhetett.

Minimális az alapbiztosítás

A bankokat is kirabolhatják persze, akár a széfeket is, bár erre kicsi az esély, Magyarországon az utóbbi évtizedekben nem volt rá példa. A széfben tartott értékekre mindenesetre a bankok többsége csak egy nagyon alacsony összegű alapbiztosítást kínál, általában 250 ezer forintig térítik meg az ott tárolt eszközökben keletkezett károkat.

Az MKB-nál magasabbak a biztosítások, a Váci utcai székház automata széfjeinél 5 millió forint, a többi széfnél 500 ezer forint a limit. Több banknál - K&H, Raiffeisen - 10 millió forintig lehet biztosítani kiegészítő szolgáltatás keretében az értéktárgyakat, de a Budapest Banknál például nem lehet a 250 ezres alapbiztosítási összeget megemelni.

Ha elveszett a kulcs

A bankok a széfek bérleti díját előre kérik, ha nem fizeti ki a letétet a bérlő, akkor zárolják a tartalmát, amíg nem rendezi a díjakat. A kulcsra is vigyázni kell, ha elveszik, akkor a pótlása, illetve a széf feltörése sokba kerülhet. A Raiffeisennél 30 ezer forintért törik fel a széfet, és adnak új kulcsot az ügyfélnek. A MKB-nál 32 999 forint ez a procedúra. A K&H viszonylag olcsón pótolja a kulcsot, 10557 forint + áfa, vagyis valamivel több mint 13,4 ezer forint ami kiszámláznak. A Budapest Bank és a CIB külsős partnert bíz meg a feltöréssel és a zárcserével, annak a díját fizetteti ki az ügyféllel.

Az is megtörténhet, hogy maga a bank töri fel a széfet, ez akkor lehetséges, ha a bérlő valamilyen ok miatt nem fizet. Ebben az esetben, ha például értékpapírt vagy betétkönyvet talál a bank a trezorban, értékesítheti vagy visszaválthatja, hogy abból fedezze az elmaradt a díjat, a maradék pénz pedig ügyfélszámlára helyezi. Az értéktárgyakat, iratokat általában öt évig őrzik meg, azt követően megsemmisíthetik, kivéve a végrendeletet, amelyet az illetékes közjegyzőhöz küldenek el. Ha a széf bérlője elhunyt, akkor is feltörik a tárolót, az ott talált tárgyakat pedig a jogerős hagyatéki végzés birtokában adják ki az örökösöknek.

Nehéz szabad széfet találni

Bár a hitelintézetek lehetővé teszik az ideiglenes bérlést is, a bérlők többségének folyamatos szerződése van, a szolgáltatás pedig népszerű. Aki most keres biztonságos helyet az értékeinek, fontos iratainak, a Raiffeisenhez például hiába megy, ott mind az 500 széf foglalt. A CIB-nél is ki van adva a 3465 darab széf 90 százaléka.

Az MKB-nak összesen 7400 széfje van, ezek 28 fiókban érhetők el. Náluk is foglalt a budapesti széfek több mint kilenctizede, vidéken viszont még sok az üres hely, ott csak a széfek felének van bérlője.