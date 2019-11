Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Riasztás érkezett a Magyar Postától - minden ügyfél érintett

Előfordulhat olyan helyzet, amikor ismeretlenek követeléskezeléssel, tartozás behajtásával kapcsolatban hivatkoznak a Magyar Postára. A csalók visszaélnek nyereményjátékkal és csomag érkezésével is. Ne higgyen nekik! - figyelmeztet az állami cég.

A posta honlapján felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos követeléskezelés és behajtás szigorú és dokumentált eljárási rend szerint történik. Ennek egyik első lépése az írásos fizetési felszólítás. Ha azonnal, minden írásos előzmény nélkül pénzt követelnek a Magyar Posta nevében postai szolgáltatással összefüggő tartozásra hivatkozva, akkor kérik, hogy forduljanak az ügyfélszolgálatukhoz és kérjenek tájékoztatást, hogy valóban indított-e a Magyar Posta velük szemben igényérvényesítést.

A Magyar Posta kizárólag bírósági végrehajtó útján érvényesít követelést, a hivatalos végrehajtókról a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján elérhető névjegyzékből lehet tájékozódni!

Nyereményjátékkal kapcsolatos visszaélés

Értékes nyereményeket, számos esetben mobiltelefont ígérnek nem létező nyereményjátékra hivatkozva ismeretlenek a Magyar Posta nevét felhasználva.

Az elkövetők számos módon - e-mailben, böngészés közben felugró ablakban vagy smsben - kérik el ügyfeleink személyes adatait, bankkártyaszámot, esetleg PIN-kódot vagy egyszerűen pénzt, az értesítésben pedig a Magyar Posta logóját és arculati elemeit használják, ezzel megtévesztve az ügyfeleket.

Az adathalász támadások jó részét kis odafigyeléssel fel lehet ismerni. Gyanakvásra adhat okot már az is, ha olyan nyereményjátékról kapunk értesítést, amely ismeretlen, ha bizonytalanok vagyunk, akkor érdemes ellenőrizni a posta honlapján, ahol minden akciót közzétesznek.

Csomag érkezésével kapcsolatos visszaélés

A posta szerint az utóbbi hetekben gyakori az is, hogy csomag érkezését jelzik, és annak árát kérik ügyfeleinktől. Gyakori, hogy magyartalan vagy nyelvtanilag helytelen a megfogalmazás, illetve előfordul, hogy hiányoznak az ékezetek a megérkező e-mailekben, smsekben.

Fontos tudni, hogy a Magyar Posta sem telefonon, sem smsben, sem e-mailben nem kér be érzékeny személyes adatokat, böngészés közben felugró ablakokban nem hirdet, valamint a Magyar Posta által meghirdetett akciókhoz minden esetben tartozik játékszabályzat, amelyben leírjuk, hogy a nyerteseket milyen módon értesítjük. Ha a szabályzattól eltérő üzenetet kap, gyanakodjon, és javasoljuk, hogy zárja be azt az ablakot. Minden esetben ellenőrizni kell a küldő e-mail címét is és figyelembe kell venni, hogy a Magyar Posta hivatalos e-mail címei @posta.hu végződésűek. Ha ettől eltérő e-mail címről érkezik a posta nevében megkeresés, akkor kezdjenek gyanakodni!

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI) tájékoztatót adott ki a különböző mobiltelefonszámokról, a Magyar Posta Zrt. nevének és arculati elemeinek felhasználásával küldött adathalász hivatkozást tartalmazó kéretlen SMS üzenetekkel kapcsolatban, amelyet itt lehet megtekinteni.