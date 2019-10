Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Riasztás érkezett facebookos kamuesemények miatt- százezreket érinthet

Ha már lelkesen várja a jövő augusztusi Madonna, vagy Red Hot Chili Peppers koncertet, akkor sajnos csalódni fog, de a helyzet még rosszabb is lehet, ha elkezdik árusítani a jegyeket ezekre a mostanában aktívan hirdetett rendezvényekre. Kamueseményekről van szó, amelyeket a visszajelzések alapján mégis százezres tömeg vár nagy lelkesedéssel.

Ha zenekedvelő Facebook felhasználó jó eséllyel találkozott, esetleg már vissza is jelzett a mostanában tömegével meghirdetett nemzetközi világsztár jövő augusztusi koncertjére. Aki csak felületesen olvassa át az egyes események oldalait azt hiheti, hogy itt lesz jövőre Elton John, a Queen, Shakira vagy Beyonce.

Félreértés ne essék, kamu eseményekről van szó, a kampány viszont épp alkalmas arra, hogy sokakat megtévesszen.

Az oldalra kiírják, hogy igazából a 2020-as Sziget szokásos közönségszavazását igyekeznek így promotálni a hasonló érdeklődésű felhasználók között, és a kezdeti időszak után az esemény megjelölése elé most már kiírják, hogy "szavazz!", egyértelműsítve, hogy itt nem meghirdetett, leszervezett eseményről van szó.

Ez látványosan mégsem egyértelmű, a leíráson is könnyű átsiklani, és a visszajelzések alapján sokan nem is értik miről van szó. Egy gyors összesítés alapján nagyjából 100 ezren már visszajeleztek, és az egyes események alatti beszélgetések alapján sokakban nem tudatosult, hogy kamu eseményekre készülnek, illetve van aki azt hiszi, hogy a csatlakozás miatt tényleg eljön a várt előadó. Nem is beszélve a külföldiekről, akik csak az augusztusi dátumot és az előadót érthetik a kiírásból.

Az oldal "Koncertszervezésként" adja ki magát. Különösebb információ nem érhető el róla, a belinkelt felület alapján egy magát kulturális honlapként kiadó felültre mutat, ahol az impresszum szerint két Kovács vezetéknevű ember dolgozik mindössze.

Mint a Napi.hu megírta, a hamis koncertjegyek piacát tekintve Magyarország kicsi a nyugati államokhoz képet, de nálunk is ugyanúgy kampányszerűen megszaporodnak az átverési kísérletek ha meghirdetnek egy nagy koncertet. Még sokan emlékezhetnek a budaörsi reptérre meghirdetett Guns N' Roses koncertre, azóta az ilyen kampányok is áttevődtek az internetre.

Lesz jövőre Slipknot, Carlos Santana, System of a Down és Papa Roach koncert is, mindegyiknek megvan a legitim jegyértékesítője. Amennyiben a Szigeten nézné meg valamelyik kedvencét, szavazzon a honlapjukon.

A nem létező Elton John koncertre a Facebook-on ne szavazzanak, és végképp legyenek résen, amikor valaki elkezd ezekre a koncertekre jegyeket eladni.