Robbanás a magyar gyógyszertárakban - még a kormánynál is felkapták a fejüket

Drasztikus, több mint 30 százalékos mértékben növekedett a vényköteles gyógyszerek forgalma márciusban. A koronavírus a gyógyszerfogyasztási szokásokra is erősen rányomja a bélyegét - derül ki a Hyflylabs Zrt. és a BENU Magyarország kutatásából.

Várható volt, hogy a járvány idején a lakosság egészségügyi kiadások növekedni fognak, de a gyógyszerek forgalmának növekedése ezzel együtt is kiemelkedőnek látszik márciusban. A hazai patikák havi összesített forgalma - a támogatott vényköteles gyógyszerek tekintetében - 45 milliárd forint körül mozgott az elmúlt másfél évben, de 2020 márciusában az összesített forgalom megközelítette a 60 milliárd forintot.

A márciusi forgalom 30,5 százalékkal haladja meg a februári értéket, és még ennél is nagyobb mértékben az előző év azonos időszakát. A vényköteles forgalom növekedése azért is figyelemreméltó, mert ezeket termékeket a lakosság csak orvosi közreműködéssel tudja beszerezni, a megemelkedett vásárlás tehát távolról sem nevezhető indokolatlannak.

Az adatok alapján elmondható, hogy nagyon sokan márciusban a korlátozó intézkedések hatására, több havi gyógyszert váltottak ki.





A forgalombővülés azonban jelentős eltéréseket mutat a különböző gyógyszerkategóriák esetén. A legmagasabb növekedés az anyagcserét befolyásoló készítmények esetén tapasztalható. Ebbe a csoportba tartoznak például az inzulinkészítmények és savlekötők.

Közel hasonló szinten emelkedtek a légzőrendszerre ható gyógyszerkészítmények, amelyek többek között az asztma kezelésére szolgálnak, de szintén kiemelkedő volt a vérnyomáscsökkentők és koleszterincsökkentők forgalma. Ezen terméktípusokhoz regisztrált vásárlások több mint 40 százalékos növekedést mutattak 2020 márciusa során.

Támogatott vényköteles gyógyszerek forgalomváltozása termékcsoportonként* Termékcsoport Változás(%) TÁPCSATORNA ÉS ANYAGCSERE 43,98 LÉGZŐRENDSZER 43,42 SZÍV- ÉS ÉRRENDSZER 42,57 VÉR ÉS VÉRKÉPZŐSZERVEK 31,9 KÖZPONTI IDEGRENDSZER 29,99 ÉRZÉKSZERVEK 29,48 EGYÉB 26,04 SYSTEMÁS HORMONKÉSZÍTMÉNYEK, A NEMI HORMONOK ÉS INZULIN KIVÉTELÉVEL 18,09 DAGANATELLENES ÉS IMMUNMODULÁNS SZEREK 18,06 VÁZ- ÉS IZOMRENDSZER 15,85 UROGENITÁLIS RENDSZER ÉS NEMI HORMONOK 12,39 BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK 4,53 PARAZITAELLENES KÉSZÍTMÉNYEK, FÉREGŰZŐK ÉS REPELLENSEK 1,99 SYSTEMÁS FERTŐZÉSELLENES SZEREK -0,08

*Márciusi növekedés, februárhoz képest. Forrás:NEAK, Analitika:Hiflylabs



Összességében elmondható, hogy lényegében minden termékcsoport forgalma növekedett, de azon termékek forgalma növekedett a legjobban, amelyek használatának elhagyása azonnali panaszokat, vagy egészségügyi károsodáshoz vezet vagy vezethet. Ezzel szemben egyes, kevésbé kritikus hatású készítménytípusok forgalma nem változott jelentősen.

Konkrét termékek vizsgálata esetén az tapasztalható, hogy néhány termék forgalma több mint kétszeresére is növekedett, de ezek általában a készlettel, termékhelyettesítéssel összefüggő technikai hatások, nem teljesen a járvány okozta fogyasztás változásra vezethető vissza. Ugyanakkor a technikai hatásokat nem számítva is azonosíthatók olyan készítmények, amelyek esetében több mint 50 százalékos a forgalom növekedése. Ilyenek például egyes vényköteles D vitaminkészítmények, vagy egyes vérnyomáscsökkentők.

Az emberek hónapokkal előre bespájzoltak

A BENU Magyarország Zrt forgalmi adatai alapján az is elmondható, hogy a nem vényköteles gyógyszerkészítmények forgalma is jelentősen nőtt tavasszal. "Kimagasló növekedést tapasztaltunk a fájdalom- és lázcsillapítók, vitaminok, és torokfertőtlenítők forgalmában, ugyanakkor a növekedés ideiglenesnek mondható, az áprilisi adatok már visszaesést mutatnak, amely alátámasztja, hogy sokan több hónapra előre megvásárolták a vényköteles és nem vényköteles gyógyszereket is." - idézi a közlemény Zlinszky Jánost, a BENU Magyarország Zrt vezérigazgatóját.

A forgalmi adatok változása regionális értelemben is komoly különbségeket mutat. A vényköteles gyógyszerkészítmények forgalma ugyan minden megyében jelentősen növekedett, de míg Somogy megyében "csupán" 26 százalékos a növekedés, addig Pest megyében több mint 36 százalékos.

Érdekesség, hogy a budapesti növekedés szintén alacsonynak számít 27 százalékos értékkel. A változások mélyebb vizsgálata, és a forgalmi súlyok átrendezőse egyértelműen kimutatta, hogy a budapesti alacsonyabb növekedés az agglomeráció hatásának köszönhető. "Az adatok alapján számszakilag is igazolható, hogy távolságtartási intézkedéseknek és otthoni munkavégzésnek köszönhetően az agglomeráció lakossága jellemzően a lakhelyén végezte el a vásárlásokat már márciustól" - magyarázta Virág Zsolt az adatok elemzését végző Hiflylabs Zrt. igazgatósági elnöke.