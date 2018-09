Robog az autóipar - győri gyorsítósávval

Rekordot döntött ez év első felében a hazai gépjárműipar. A 4500 milliárdos termelési érték hét százalékkal múlja fölül a tavalyi szintet. A most felavatott győri gyáróüzemmel ez tovább emelkedhet.

Tovább robog a hazai autóipar. Az idén 167 ezer embert foglalkoztató szektor immár a feldolgozóipar teljesítményének harmadát adja - fejtette ki Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a győri Qualitative Production új üzemének átadásakor tartott beszédében. Szíjártó adatai szerint az idei első félévben a szektor 4500 milliárd forintos termelési értéket hozott létre - ez pedig 7 százalékkal haladja meg a tavalyi szintet. (Tavaly 8000 milliárdra rúgott a gépjárműszektor temelési értéke.)

Az idei év második felében - de inkább 2019-ben és a rá következő években - ez vélhetően tovább emelkedik, hiszen belépnek azok a termelési kapacitások, amelyeket idén jelentettek be. A Mercedes új kecskeméti üzeme, az Audi új, elektromotorokat gyártó részlege, A Continental debreceni bázisa és a szintén debreceni BMW gyár beindulása ismét megdobja majd a gépjármű gyártó cégek és a hozzá kapcsolódó beszállítók fogalmát. Arról is megállapodás történt - mondta a miniszter- hogy a szentgotthárdi volt Opel gyárban, az új tulajdonos, a Peugeot is folytja majd a motorgyártást.

A szektor további növekedésében vállalhat részt a most felavatott győri üzem is. A Qualitative Production (QP) harmadik, 6000 négyzetméteres termelő egységében jórészt robottechnikával készítenek hengerfejeket, főleg az Audi számára.

A 6,2 milliárd forintos beruházással létrejött termelőüzemben 120 munkás dolgozik majd és az évi félmillió darab itt gyártott hengerfejjel megduplázzák a QP termelését is. A beruházáshoz 1,2 milliárdos, vissza nem téríntendő állami támogatás is járult. Bogisich Ferenc tulajdonos a megnyitó ünnepségen elmondta, hogy az üzem megvalósításához a CIB, az Eximbank és a Takarékbank hitelét is felhasználták. Az idén 25 éves cég évek óta a szintén győri telephellyel is rendelkező mexikói Nemak cég beszállítója, de a tervek szerint a legújabb üzem belépésével az Audi első körös beszállítója lehet.