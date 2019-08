Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rogán Antalék árnyék vetül a Posta akadozó nagy bizniszére

Rogán Antal feltalálótársainak cége, a MobilSign Kft. alválklakozóként kap pénzt a Magyar Posta milliárdos fejlesztéséből, amellyel Tiborcz István korábbi üzlettársa is jól járhat.

A Magyar Posta szeptembertől teljes fordulatszámon akarja üzemeltetni azt az elektronikus rendszert, amelynek segítségével Magyarországon is az interneten lehet majd követni a feladott levelek útját - írja a 24.hu. A fejlesztéshez az Európai Uniótól 2,4 milliárd forintot kapott a Posta, amihez saját zsebből 1,9 milliárdot tett hozzá.

Az egyebek mellett a Microsoft korrupciós botránya miatt megkésett fejlesztésben egy olyan kör is benne van, amely közvetlenül összeköthető Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel.

A Posta számos kézbesítőjének okozott kellemetlen pillanatokat a kezükbe nyomott PDA (ipari mobiltelefon), amelyen a küldemények kézbesítését dokumentálják. A posta szerint a gond nem a készülékekkel, hanem a szoftveres háttérrel volt. A Posta ennek a rendszernek a fejlesztésére, tesztelésére, támogatására és a szükséges eszközök leszállítására 2017 októberében 3,2 milliárd forintos szerződést írt alá a Sagemcom Magyarország Zrt.-vel.

A Sagemcom ügyvezetője Dubi Zoltán, akinek TSDM Holding Kft. nevű, jelenleg végelszámolás alatt lévő cégében a Green Investments & Solutions Kft.-n keresztül a most már a 35 milliárd forintos vagyonával a 32. leggazdagabb magyarrá előlépett Tiborcz István is érintett. A Sagemcom három alvállalkozót vont be a munkába, köztük a MobilSign Kft.-t, amely Rogán Antal találmányával híresült el 2016-ban. Ekkor derült ki, hogy a miniszter közös, elektronikus aláírási szabadalmat jegyez a vállalkozás két akkori tulajdonosával, Csík Balázzsal és Lengyel Csabával.