Rómában megalakul a harmadik triumvirátus

Háromszáz fős szakértői csapattal akarja behozni több hónapos késését a gazdasági helyreállítási projektek kidolgozásában a Giuseppe Conte vezette olasz kormány, amely belső átalakítást tervez annak ellenére, hogy a minisztercsere akár kormányválsághoz is vezethet vasárnapi sajtó- és politikai kommentárok szerint - írja az MTI.

Giuseppe Conte miniszterelnök triumvirátus felállítására készül Roberto Gualtieri pénzügyminiszterrel és a gazdasági fejlesztésért felelős Stefano Patuanellivel. Utóbbi a kormányon lévő Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa, Gualtieri pedig a másik kormányerő, a Demokrata Párt (PD) embere.

Itt volt az ideje a cselekvésnek - kommentálta a SkyTg24 hírtelevízió, amely hangoztatta, hogy a járványtól tíz hónapja sújtott Olaszország november végéig csupán címszavakat fektetett le a gazdasági talpraállás terveiből.

A Conte-Gualtieri-Patuanelli hármas feladata az európai gazdasági helyreállítási forrásokból finanszírozott tervek részletes kidolgozása lesz: a támogatásokból Olaszország részesült a legmagasabb, 209 milliárd eurónak megfelelő összeggel, de a főbb irányelvek őszi bemutatása után Róma nem állt neki a projektek összeállításának, amelyeket legkésőbb februárig kell benyújtania az Európai Bizottságnak. Brüsszel többször jelezte, hogy az olasz kormány késésben van, ezt Giuseppe Conte kezdetben tagadta, majd november 24-én elismerte.

A triumvirátusok a történelemben



A második triumvirátus alapja, hogy Kr. e. 43 novemberében Marcus Aemilius Lepidus, Marcus Antonius és Caius Octavianus megegyezett, amit senatusi felhatalmazás is megpecsételt. Ez volt az első és egyetlen hivatalos triumvirátus. (via Létrehozói Caius Iulius Caesar, Cnaeus Pompeius Magnus és Marcus Licinius Crassus voltak (i. e. 60). A három politikus titokban megállapodott, hogy korábbi érdekellentéteiket félretéve összehangolják működésüket. Pompeius és Caesar még családi kapcsolattal is megpecsételte az egyezséget, amikor Pompeius Caesar veje lett (ld. Iulia Caesaris), politikustársa pedig Pompeius egy hívének, bizonyos Lucius Calpurnius Pisónak a lányát vette feleségül. Majd a felek háborúba kezdtek egymással, ami Caesar győzelmével zárult.A második triumvirátus alapja, hogy Kr. e. 43 novemberében Marcus Aemilius Lepidus, Marcus Antonius és Caius Octavianus megegyezett, amit senatusi felhatalmazás is megpecsételt. Ez volt az első és egyetlen hivatalos triumvirátus. (via Wikipedia

"Európa nem fog Olaszországra várni, ha Róma késik, elesik a források első körétől" - hangoztatta Paolo Gentiloni gazdasági ügyekért felelős uniós biztos az olasz közmédiának vasárnap adott interjúban. Hozzátette, hogy nem támogatja az Öt Csillag Mozgalom (M5S) javaslatát a tagországok államadósságának eltörléséről, amit David Sassoli, az Európai Parlament elnöke is szorgalmazott.

Sajtóértesülések szerint Giuseppe Conte a miniszterelnöki hivatalban, a pénzügyminisztériumban és a gazdasági fejlesztési tárcánál háromszáz fős csapatot akar ráállítani a projektek kidolgozására, amely virtuális "szuperminisztériumként" működne. A munkát hat rendkívüli hatáskörrel felruházott menedzser segíti majd, valamint az a koordináló bizottság, amelyet Vincenzo Amendola EU-ügyi miniszter vezet.

Az Il Giornale című jobboldali napilap szerint Giuseppe Conte jól tudja, hogy miniszterelnöki széke és kormánya sorsa függ az ország gazdasági újraindításától. Nem véletlen, hogy a tétlenség és késés közepette Conte népszerűsége a szeptemberi 65 százalékról tíz pontot esett vissza - jegyezte meg az újság.

Elemzők szerint Giuseppe Conte székét saját szövetségesei is ingatják: a felmérésekben húsz százalékon álló, a szeptemberi tartományi választásokon a jobboldallal egyedül versengő PD nagyobb kormányszerepet követel magának akár minisztercserékkel is. Az egykor nagyobbik kormányerő, a mostani felmérésekben tizenöt százalékra csökkent M5S ellenzi a kormányátalakítást. Fenntartásait fejezte ki az államfő is, emlékeztetve, hogy a kormányátalakításhoz a miniszterelnöknek bizalmat kell kérnie a parlamentben is. Kommentárok szerint a háttérben a PD és az M5S harca zajlik a gazdasági helyreállítási forrásokért, valamint tétnek számít a 2022-ben esedékes államfőválasztás is, amelyre mindkét párt saját jelöltet akar jövőre állítani.

"Az egyetlen elfogadható kormánycserét a választások adhatják" - jelentette ki Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke, aki szerint a Conte-kormány járványválságban szenved. Matteo Salvini, a Liga vezetője úgy látja, Conte és csapata alkalmatlan a gazdasági helyreállítási játszmára.

Olaszországot különösen sújtotta a koronavírus-járvány az év elején.